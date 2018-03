Merkproducten veel duurder dan in de buurlanden

Een winkelkar met merkproducten kost in ons land 11,8 procent meer dan in de buurlanden. De kloof is de voorbije jaren groter geworden, meldt het Prijzenobservatorium.

Wie zijn boodschappen doet in Belgische supermarkten betaalt 13,4 procent meer voor merkproducten dan in Duitse supermarkten. Het verschil met Nederland bedraagt 12,9 procent en met Frankrijk 9,1 procent.

De hogere prijzen niet er niet voor een beperkt aantal producten: marktonderzoeksbureau Nielsen vergeleek de prijzen van 65.000 producten. Voor alle productgroepen was België duurder dan de de buurlanden, blijkt uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium. Er is één lichtpuntje: verse groenten en fruit, die niet opgenomen werden in de studie, zouden wel goedkoper zijn in ons land.

Aankoopprijzen

Er is niet één oorzaak van de prijsverschillen, maar wel een mix van factoren, merkt directeur Peter Van Herreweghe op: 'De prijzen en de aankoopvoorwaarden voor de Belgische supermarkten zijn minder gunstig dan in de buurlanden'. Dat heeft te maken met de kleine omvang van ons land en territoriale leveringsbeperkingen die door de leveranciers worden opgelegd. Daardoor kunnen de supermarkten minder goede aankoopprijzen onderhandelen.

Maar ook de algemene hogere loonkosten in ons land spelen de supermarkten parten. Voor sommige productcategorieën zijn er specifieke redenen. Zo zorgden hogere accijnzen ervoor dat sterke dranken in ons land duurder werden.

De kloof is de voorbije jaren groter geworden. 'De prijsverschillen met de buurlanden zijn met 3 procentpunt toegenomen ten opzichte van 2013', zegt Van Herreweghe.

Prijsvolgers

In ons land speelt de concurrentie door de specifieke positionering van de supermarktketens anders dan in bijvoorbeeld Nederland. Marktleider Colruyt garandeert lage prijzen, maar volgt enkel de promoties van andere supermarkten en neemt niet zelf het initiatief om de prijzen te verlagen. 'Geen enkele andere speler zal een prijzenoorlog beginnen tegen het efficiënte Colruyt, waardoor de prijzen sluimerend verhogen', zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School) in De Ochtend op Radio1.