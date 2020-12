Met Canyon springt ook familie Frère op de fiets

GBL laat zich net als andere investeerders verleiden tot een belegging in de fietssector. De holding van de familie Frère koopt de snel groeiende Duitse fietsfabrikant Canyon Bicycles.

Ze zijn gezond, milieuvriendelijk en dit jaar bleken ze ook nog eens een virusveilig alternatief voor het openbaar vervoer. Geen wonder dat steeds meer professionele investeerders hun geluk zoeken in de fietssector. Denk maar aan de 23 miljoen euro die de Brusselse e-bike-startup Cowboy in juli ophaalde bij enkele grote Europese fondsen.

Ook de Belgische holding GBL gaat nu voor de bijl. Haar toegangsticket in de fietsenbusiness is Canyon Bicycles uit de Duitse Moezelstad Koblenz. Oprichter Roman Arnold (57) nam er in de jaren 80 een grote fietsenwinkel over van zijn overleden vader, en bood op een zeker ogenblik een mountainbike aan met zelf geassembleerde onderdelen. In 1996 gaf hij die de naam ‘Canyon’, en amper vijf jaar later was het merk al zo succesvol dat het de enige activiteit van het bedrijf werd.

Blauwe trailer

Canyon zette van in het begin volop in op de rechtstreekse verkoop via het internet. Voor Arnold was het de voortzetting van de manier waarop zijn vader fietsen verkocht, zo vertelde hij in een interview: ‘Hij ging zijn klanten opzoeken tijdens wedstrijden, met een blauwe aanhangwagen vol fietsen. Die trailer staat nog altijd in onze showroom en herinnert ons eraan dat een direct klantencontact onze kernwaarde is.’

Een Canyon-fiets wordt geleverd als een soort IKEA-pakket: alle grote onderdelen zitten in de doos, maar de allerlaatste assemblage moet door de klant gebeuren.

Canyon heeft intussen 19 jaar gehad om het directe verkoopmodel op punt te stellen, waardoor het merk niet de kinderziektes heeft van sommige start-ups die ook alleen online verkopen. Een Canyon-fiets wordt geleverd in een grote doos als een soort IKEA-pakket: alle grote onderdelen zitten erin, maar de allerlaatste assemblage moet door de klant gebeuren.

Het verkoopmodel doet Canyon heel wat vaste kosten uitsparen, zoals investeringen in een distributienetwerk. Voor het onderhoud van zijn fietsen werkt het bedrijf samen met onafhankelijke fietswinkels, ondersteund door een eigen callcenter. Voor zijn marketing vertrouwt Canyon op partnerships met bekende atleten. Zo rijdt de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel op een Canyon, net als de renners van de Spaanse wielerploeg Movistar.

Leasing

Een andere troef van het Duitse merk is zijn complete aanbod: het biedt elk type fiets aan, van race- en mountainbikes tot stadsfietsen, kinderfietsen en uiteraard hybride en elektrische fietsen. Het ontwikkelde een eigen lijn accessoires en werd onlangs ook actief in fietsleasing. De Duitsers stelden recentelijk ook een prototype voor van een miniautootje dat klein genoeg is om op het fietspad te rijden (zie kader).

Hoeveel GBL voor Canyon op tafel legt, is niet bekend. Bloomberg noemde eerder een indicatief bedrag van ‘meer dan 500 miljoen euro’, maar door de grote interesse is het prijskaartje misschien hoger opgelopen. Ook de private-equitygroepen Carlyle en KKR hebben het dossier bekeken, net als Advent International, Apax Partners, General Atlantic en Permira. Winstcijfers geeft Canyon niet, maar het bedrijf zette de voorbije jaren een indrukwekkende omzetgroei neer, van gemiddeld 25 procent per jaar in de voorbije zeven jaar. In het in september afgelopen boekjaar kwam er 30 procent bij tot zowat 400 miljoen euro.

De voorbije jaren zette Canyon zich onder meer in de VS op de kaart, met het Amerikaanse private-equityfonds TSG Consumer Partners als belangrijke minderheidsaandeelhouder. TSG, dat ook de populaire tradingapp Robinhood en de bierketen Brewdog in portefeuille heeft, stapt er nu helemaal uit. De Amerikanen deden jaren geleden ook al eens zaken met Verlinvest, de investeringsgroep van de families de Mévius en de Spoelberch.

iPod

GBL wordt de controlerende aandeelhouder, maar zegt niet hoe groot zijn belang precies is. Oprichter Roman Arnold, die onlangs zijn job als CEO ruilde voor die van voorzitter, blijft ook aandeelhouder. Ook Tony Fadell, de man die bij Apple de designteams van de iPod en de iPhone heeft geleid, investeert mee in het bedrijf.

Voor GBL is Canyon al de derde belangrijke investering van dit jaar. De holding investeerde eerder 400 miljoen in het inspectiebedrijf SGS en verhoogde zijn belang in de zalmkweker Mowi. De holding had eind september nog 800 miljoen euro cash en kon een beroep doen op 1,65 miljard euro aan kredietlijnen. De investering wordt wellicht afgerond in het eerste kwartaal van 2021, nadat de kartelinstanties ze goedgekeurd hebben.