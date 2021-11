Met stijgende kosten is het strijden voor een plaats in het supermarktrek

Bedrijven worstelen met stijgende kosten voor grondstoffen, energie en transport. Sommige rekenen die probleemloos door aan hun klanten, andere hebben het een stuk lastiger. ‘Voor grote merken is de strijd gemakkelijker dan voor producenten van huismerken.’

Nu de economie herneemt, rijzen de prijzen voor grondstoffen, energie en transport de pan uit. Bedrijven zien hun kosten met tientallen procenten stijgen. De meerprijs proberen ze door te rekenen aan hun klanten. Piece of cake voor sommige bedrijven, maar andere botsen op een muur en zien hun winstmarges kelderen.

Wat is er aan de hand? Bedrijven in alle sectoren kampen met grondstofprijzen die door de heropleving van de economie fors duurder worden. Ook zeecontainers werden tot vijf keer duurder, terwijl de energieprijzen de pan uit swingen. Hoe reageren de bedrijven? Ze proberen hun winstmarges op zijn minst stabiel te houden. Dat kan door kosten te besparen, maar eigenlijk is er maar één duurzame manier: de stijgende grondstofprijzen doorrekenen aan hun klanten. Dat is niet voor alle bedrijven haalbaar. Welke bedrijven slagen daarin? Bedrijven met grote en populaire merken slagen doorgaans in hun opzet, want supermarkten kunnen het zich niet permitteren dat ze uit de rekken verdwijnen. Ook bedrijven met weinig concurrenten doen het goed. Kleine producenten die werken voor huismerken zien zwarte sneeuw.

BASF verhoogde onlangs zijn winstprognoses voor de derde keer dit jaar. De chemiereus slaagt er met de vingers in de neus in zijn stijgende kosten door te rekenen. Vorig kwartaal stegen zijn verkoopprijzen met 41 procent. Voor sommige producten kan BASF zelfs dubbel zoveel als normaal aanrekenen. In de voedingsindustrie kondigde de bierbrouwer AB InBev droogweg aan dat de prijzen voor de supermarkten en de café-uitbaters in januari omhoog gaan.

‘BASF kan zijn prijzen probleemloos doorrekenen omdat het een van de weinige aanbieders van chemicaliën in bulk is’, zegt Patrick Van Cayseele, professor economie aan de KU Leuven. ‘De klanten van BASF moeten de prijsverhogingen wel accepteren. Ze kunnen het zich niet permitteren zonder grondstoffen te vallen.’

Bij AB InBev speelt een gelijkaardig mechanisme. Er zijn alternatieven zat voor Jupiler, Leffe en Tripel Karmeliet, maar het zijn erg populaire merken. Meer dan 60 procent van wat Belgen aan bier spenderen, geven ze uit aan AB InBev-merken. Daardoor kan een supermarkt het zich niet veroorloven een slechte relatie te onderhouden met de brouwer.

Nutella

Niet elk populair merk slaagt erin zijn prijzen zonder slag of stoot te verhogen. In de supermarkten van Colruyt zijn al weken geen kleine potten Nutella meer te koop, omdat beide het niet eens geraken over de nieuwe inkoopprijzen. De situatie is niet lang houdbaar, want Nutella heeft een marktaandeel van om en bij 60 procent. Colruyt kan het product onmogelijk permanent bannen, zegt Van Cayseele. ‘Als een klant in de supermarkt geen Nutella meer vindt, kan dat in het nadeel spelen van de winkelketen. Consumenten zijn doorgaans trouw aan merken.’

Nog moeilijker is de situatie voor bedrijven die huismerkproducten - witte producten - maken. Zij kunnen zich een supermarktboycot helemaal niet permitteren. Om die reden ging Ontex onlangs onderuit op de beurs. Het bedrijf slaagt er niet in zijn stijgende kosten door te rekenen, waardoor de winst onder druk staat. ‘Supermarkten hebben de keuze uit talloze andere luierproducenten’, zegt Van Cayseele. Ontex concurreert met veel grotere bedrijven als Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Essity en Svenska Cellulosa. ‘Maar weinig klanten zullen klagen als de luier van het supermarkthuismerk van een andere fabrikant komt. De producten zijn onderling inwisselbaar.’

91 procent De chemiereus BASF slaagde er deze zomer in de stijgende grondstofprijzen door te rekenen. Zijn petrochemische producten werden zonder al te veel gemor 91 procent duurder.

Voor kleinere huismerkbedrijven, die in tegenstelling tot Ontex geen miljardenomzet hebben, is de situatie nog penibeler. ‘Onze kosten zijn fors gestegen. Transport via een zeecontainer kost normaal 1.500 tot 2.000 euro. Nu 15.000 euro. Ook de verpakkingen van onze producten zijn fors duurder geworden. Maar de onderhandelingen met onze klanten verlopen heel moeilijk. Ze tonen begrip, maar blijven vaak doof voor de prijsverhogingen die we voorstellen’, zegt Marc Pauwels, de CEO van The Belgian Chocolate Group. De Kempense kmo, die pralines maakt voor de huismerken van supermarkten in Europa en daarbuiten, boekt een bescheiden omzet van 50 miljoen euro. Het bedrijf heeft veel concurrenten waarnaar supermarkten kunnen overstappen. De gevolgen zijn groot. ‘Huismerkproducenten als wij werken in normale tijden al met lage marges. Als we onze kosten niet kunnen doorrekenen, dreigen die verder te dalen.’

Ambras

Een andere producent van huismerken vertelt dat hij ‘zijn broek heeft moeten laten zakken’ voor de supermarkten. ‘Vragen we een noodzakelijke prijsstijging van 10 procent, dan krijgen we hoogstens 5 procent. Dat wil dus zeggen dat wij een deel van onze winstmarge moeten afstaan. Nochtans hebben we de prijsstijgingen echt nodig. De prijs van vetstoffen is 60 procent gestegen, om maar een voorbeeld te noemen. De supermarkten spelen het hard. Ik zit meer dan dertig jaar in het vak en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het been stijf houden is geen optie, want dan is het ambras en verliezen we de supermarkt als klant.’

Toch ziet niet elke huismerkproducent zwarte sneeuw. ‘Naast een sterk merk kan ook schaalgrootte maken dat bedrijven kosten makkelijker kunnen doorrekenen’, zegt Van Cayseele.

Meli kan ervan meespreken. Met een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro is de producent van honing onder het eigen merk en als huismerk geen groot bedrijf. Maar in de relatief kleine honingsector is Meli een vrij grote speler. De onderhandelingen met de supermarkten verlopen goed, zegt topman Koen Steurbaut. ‘De gesprekken over de huismerken zijn niet moeilijker dan die over ons Meli-merk.’

Ook de ondernemer achter een groot diepvriesgroentebedrijf zegt dat de prijzen doorrekenen al bij al gemakkelijk lukt. ‘Iedereen in de keten weet dat de toestand ernstig is. Natuurlijk gaat niet elke supermarktketen meteen akkoord met prijsverhogingen, maar ik maak me sterk dat wij al onze extra kosten kunnen doorrekenen. Ik weet alleen niet of dat lukt binnen zes weken, zes maanden of een jaar. Het gebeurt gespreid. Je moet geduld oefenen. Dat is lastig voor een beursgenoteerd bedrijf als Ontex, dat elk kwartaal zijn financiële prestaties moet rapporteren. De druk om kosten snel door te rekenen is groot. Mede daardoor zijn maar weinig huismerkbedrijven beursgenoteerd.’

De huismerkproducent Beyers Koffie, die langs de A12 de grootste koffiefabriek van het land heeft, maakt zich weinig zorgen. ‘Supermarkten kunnen niet zomaar naar de concurrentie overstappen’, zegt een woordvoerder. ‘De concurrentie moet de nodige capaciteit en kwaliteit kunnen aanbieden. Bovendien wordt de hele markt geconfronteerd met stijgende grondstofprijzen. Onze concurrenten hebben gelijkaardige kosten en moeten die ook doorrekenen.’

Daar is Van Cayseele het niet helemaal mee eens. ‘Als een hele sector zijn prijzen probeert te verhogen, is dat voor sommige producenten een opportuniteit om marktaandeel te winnen. Zij vangen dan een groter deel van de kosten zelf op om een supermarkt weg te lokken bij hun concurrent. Bij dit soort prijsonderhandelingen buiten supermarkten dat uit.’