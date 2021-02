'Michel Doukeris topfavoriet voor opvolging Carlos Brito'

De Braziliaan Michel Doukeris wordt genoemd als de grootste kanshebber om Carlos Brito op te volgen aan het hoofd van AB InBev. Doukeris leidt de Noord-Amerikaanse tak van 's werelds grootste brouwer.

Ruim een half jaar geleden lekte uit dat AB InBev op zoek ging naar een vervanger voor Carlos Brito, die sinds 2005 aan het hoofd staat van de fusie tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev. Brito reed een bewonderenswaardig parcours door AB InBev via enkele megaovernames en een sterke focus op kosten te laten uitgroeien tot 's werelds grootste brouwer. Maar de jongste jaren slaagde de groep er moeilijk in interne groei te realiseren en de loodzware schuldenberg af te lossen.

De managementwissel zou aangekondigd worden op de aandeelhouders-vergadering in april

Voor de delicate opdracht Brito op te volgen werd een headhuntersbureau in de arm genomen en werden zowel interne als externe kandidaten in overweging genomen. Het persagentschap Bloomberg meldt op basis van goed geïnformeerde bronnen dat de zoektocht bijna afgerond is en dat de managementwissel bij de brouwer van Stella Artois op de aandeelhoudersvergadering in april wordt aangekondigd.

Het meest kans maakt het plan - er is nog geen definitieve beslissing - dat Doukeris (47) later dit jaar, na een overgangsperiode, de rol van CEO overneemt van de 60-jarige Brito. Daarmee zou het bestuur dan toch voor een interne oplossing kiezen. Een insider zou beter geschikt zijn om een turn-around te realiseren en toch de sterke bedrijfscultuur te bewaren.

Doukeris is een echte veteraan van het bedrijf: hij begon er in 1996 meteen na zijn studies. Hij leidde belangrijke divisies van de groep - China en de hele Aziatische regio - en was ook een tijd verkoopdirecteur van de groep. Momenteel leidt hij de Noord-Amerikaanse tak, die grotendeels bestaat uit het vroegere Budweiser. De regio is goed voor bijna een derde van de omzet en een groot deel van de winst.

Braziliaan

Dat Doukeris het lijkt te halen is niet verwonderlijk. Hij werd van in het begin gezien als de meest geknipte interne kandidaat. Als Braziliaan heeft hij sowieso een streepje voor bij de Braziliaanse aandeelhouderstak, die sinds de vorming van InBev landgenoten op de cruciale managementposten dropt.