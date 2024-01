Al meer dan 16 miljoen stuks zijn er verkocht van de populaire Dopper-fles. Maar voor de Nederlandse oprichter Merijn Everaarts is het einddoel nog niet bereikt. ‘Het verbruik van wegwerpflesjes is nog niet gezakt. Dat is frustrerend.’ Al geeft hij toe dat het succesverhaal al in 2014 had kunnen eindigen na een te dure expansie.