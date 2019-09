Miko haalt groot contract binnen voor Belgische fabriek

Miko, gespecialiseerd in koffie en kunststofverpakkingen, investeert 7 miljoen euro voor de installatie van een nieuwe productielijn in Turnhout.

De kunststofafdeling van Miko heeft een ‘nieuw, groot contract’ binnengehaald voor zijn productiesite in Turnhout. Om de nieuwe klant te bedienen, bouwde het in het voorbije halfjaar een nieuwe productielijn, goed voor een investering van zo'n 7 miljoen euro.

In België is tewerkstelling creëren gemakkelijker dan de juiste mensen rekruteren. Frans Van Tilborgh Miko-CEO

Hoewel Miko bij het brede publiek vooral bekend is van de koffieautomaten op kantoor, tekent de kunststofdivisie voor zowat de helft van de omzet. Die produceert allerhande verpakkingen op basis van de kunststof propyleen. Denk aan doosjes voor spijkers en bouten, zwarte schalen voor een bbq-assortiment, botervlootjes, verpakkingen voor roomijs en zelfs testschaaltjes voor farmabedrijven.

Wat Miko voor de nieuwe klant precies zal produceren, wil en mag CEO Frans Van Tilborg niet vertellen. ‘Een huishoudelijk product voor een klant in de non-foodsector’, klinkt het vaag. Het contract betekent ook extra jobs. ‘Onze fabriek is geautomatiseerd, dus het gaat niet over tientallen jobs. Als we al de mensen vinden tenminste. In België is tewerkstelling creëren gemakkelijker dan de juiste mensen rekruteren’, zegt hij.

Opstartkosten

De Belgische uitbreiding zal wel pas in het tweede halfjaar de eerste vruchten opleveren en pas vanaf 2020 volop beginnen renderen. In het voorbije halfjaar primeerden nog de opstartkosten. ‘We werken voor dit contract met een nieuwe technologie. We moeten door een leerproces’, klinkt het.

Daarbovenop komt nog dat een grote klant voor de Indonesische fabriek het dit jaar liet afweten. Het resultaat is dat de omzet en de bedrijfswinst van de divisie daalden. ‘Dat is niet leuk om te moeten vertellen, maar we liggen er ook niet wakker van’, zegt Van Tilborg.

Overnamejacht

De koffietak daarentegen maakte een enorme sprong vooruit, waardoor omzet en bedrijfswinst van de hele groep met respectievelijk 6,5 procent (tot 114,5 miljoen euro) en 4,5 procent (tot 8,4 miljoen euro) aandikten. Dat groeipercentage houdt geen rekening met het effect van de nieuwe, boekhoudkundige verwerking van leasingschulden.

‘De sprong van de koffiedivisie is deels te danken aan organische groei, en eerlijk gezegd ook aan overnames’, zegt Van Tilborg. Miko ging vorig jaar op overnamejacht en kocht in enkele maanden tijd drie bedrijven in het VK, Noorwegen en Denemarken. Stuk voor stuk zijn ze actief in de koffieservicemarkt op kantoor.

Dat de aandacht van Miko steeds meer gaat naar Scandinavië, is niet onlogisch. Door het koude weer wordt daar meer koffie en andere warme dranken gedronken dan elders in Europa.

Opkuis

De overname in Denemarken weegt wel nog op de groepsresultaten, maar dat is volgens Van Tilborg tijdelijk. Miko redde het verlieslatende bedrijf van de ondergang, betaalde er een symbolische euro voor en is nu volop bezig met de opkuis inclusief herstructureringen en het stopzetten van onrendabele contracten. ‘De verwachting is dat we in Denemarken tegen eind dit jaar break-even draaien. Bovendien branden we de daar koffie die we verkopen in België. Dat komt ook onze Belgische activiteiten ten goede. ’