Miko pakt uit met recordwinst

De Kempense koffie- en kunststoffengroep Miko zet dit jaar zijn expansie voort met een investeringsbudget van 15 miljoen euro. Een nieuwe fabriek in Polen staat in de steigers.

'Een recordjaar', zo omschrijft Miko het voorbije boekjaar. De omzet van Miko steeg vorig jaar met 7 procent tot net geen 205 miljoen euro. De omzetgroei is opmerkelijk, wetende dat Miko in 2016 een eenmalig megacontract scoorde in Indonesië.

De groei van de bedrijfswinst (ebit) bleef beperkt tot 1,7 procent, te wijten aan de winstdaling (38 procent minder ebit) in de kunststofdivisie die plastic verpakkingen maakt voor onder andere roomijs, boter en kant- en klare maaltijden. 'Abstractie makend van het grote contract in Indonesië in 2016 zou de bedrijfswinst van de divisie met 26 procent zijn gestegen', klinkt het.

Smiling Faces

De koffieafdeling boekte 12 procent omzetgroei en de bedrijfswinst steeg met een indrukwekkende 71 procent. Het bedrijf verwijst daarvoor onder andere naar de expansie in Scandinavië waar het in 2016 sectorgenoot Smiling Faces overnam. 'De focus op Scandinavië werpt vruchten af', aldus Miko. Door het koude weer slurpen de Vikingen meer koffie en andere warme dranken. De top drie van koffieslurpende landen bestaat uit Finland, Nederland en Zweden.

De nettowinst steeg door een eenmalig positief effect van de belastinghervorming met 27 procent tot 11,3 miljoen euro.

Expansie in Polen

Het bedrijf zet zijn expansie onverminderd verder. Dit jaar trekt het nog eens 15 miljoen euro uit voor investeringen. Dat brent het totaal de voorbije zeven jaren op zowat 150 miljoen euro. In Jakarta (Indonesië) stampte het vorig jaar een nieuwe fabriek uit de grond bij dochteronderneming Innoware dat 50 procent eigendom is van Miko. En er liggen plannen op tafel om ook in Polen extra productiecapaciteit bij te bouwen.