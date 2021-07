Miljardendeal rond brillenketen Pearle gaat toch door

Bijna twee jaar na de principeovereenkomst stemt het Italiaans-Franse EssilorLuxottica in om de opticienketen Grandvision (Pearle) over te nemen tegen de oorspronkelijke prijs.

‘Na een analyse van alle opties hebben we beslist de overname af te ronden zonder verder uitstel. De strategische basis van de transactie blijft sterk en onveranderd, en na twee jaar van inspanningen zijn we klaar om een pagina om te slaan en een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van EssilorLuxottica te schrijven, met Grandvision', klinkt het in een persbericht van EssilorLuxottica.

‘Nu de sector weer groeit na de pandemie zijn we van mening dat dit het perfecte moment is om ons retailnetwerk uit te breiden.’

Met het statement komt een einde aan een lang verhaal dat de voorbije maanden was ontaard in een brillenoorlog.

In de zomer van 2019 kondigde EssilorLuxottica, bekend van brillenmerken als Ray-Ban, Vogue, Prada en Versace, aan 5,5 miljard euro (28,42 euro per aandeel) te willen betalen voor een belang van 76 procent in Grandvision . Dat zat in de portefeuille van de Nederlandse investeringsgroep HAL .

Mastodont

Het bod waardeerde Grandvision op 7,3 miljard euro. EssilorLuxottica heeft momenteel een beurswaarde van 59 miljard euro.

Door de deal zou EssilorLuxottica uitgroeien tot een mastodont met 46 miljard euro omzet, 140.000 werknemers en een jaarlijkse verkoop van 1 miljard brillen.

Terwijl de afronding van de deal nog hangende was, begon EssilorLuxottica te mopperen over de handelswijze van Grandvision. Dat zag zich vorig jaar verplicht een groot deel van zijn winkels te sluiten, marketinguitgaven te schrappen en investeringen uit te stellen.

Dat was voldoende voor EssilorLuxottica om de overnameprooi te beschuldigen de overnamevoorwaarden te hebben geschonden. Van de rechter kreeg het Italiaans-Franse bedrijf gelijk. Het kreeg zelfs de ruimte de deal af te blazen zonder de afgesproken boete van 400 miljoen euro te moeten ophoesten.

Analisten twijfelden of EssilorLuxottica zijn prooi zou laten schieten. Ze zagen er een ma­noeu­vre in om een lagere prijs af te dwingen. Maar zover komt het dus niet. De ultieme beslissing lag bij Leonardo del Vecchio, de 86-jarige selfmade miljardair die een belang van 32 procent aanhoudt in de Italiaans-Franse brillenproducent.