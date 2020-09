Miljoenenboete voor Nederlandse tabaksfabrikanten

Vier sigarettenfabrikanten krijgen een boete van meer dan 82 miljoen euro in Nederland omdat ze elkaar informatie doorspeelden die toeliet de prijzen kunstmatig hoog te houden.

Jaren is in Nederland de prijs van Marlboro, Lucky Strike, Gauloises, Camel en andere tabaksmerken kunstmatig hoog gehouden. Vier fabrikanten vervalsten de concurrentie door informatie over toekomstige prijzen onder elkaar te delen, zodat ze die konden afstemmen.