Misnoegde aandeelhouder neemt geen vrede met zoenoffer Ontex

Ontex-aandeelhouder ENA neemt geen vrede met het vertrek van CEO Charles Bouaziz en eist overleg met GBL, de grootste aandeelhouder van de luierfabrikant.

Het hefboomfonds ENA, de tweede grootste aandeelhouder van de Oost-Vlaamse luierfabrikant Ontex , vraagt al sinds februari maatregelen om de groei en de winstgevendheid te herstellen en aandeelhouderswaarde te creëren. Enkele weken geleden kreeg het de steun van de Franse vermogensbeheerder CIAM, die tegen eind juli een duidelijk strategisch plan eiste van de luierfabrikant.

Ontex offerde vorige week CEO Charles Bouaziz op. Hij betaalde het gelag voor een al jaren kwakkelende beurskoers, die recent diepterecords opstapelde.

Maar dat zoenoffer is niet genoeg voor ENA. 'Het is een significante stap voorwaarts, maar zijn vertrek had eerder moeten plaatshebben', luidt het in een open brief. ENA is met een belang van 15 procent na GBL (19,98 procent) de grootste aandeelhouder van de kwakkelende luierfabrikant. CIAM bezit zo'n 3 procent van de aandelen.

'Mislukte strategie'

Het hefboomfonds vindt dat Ontex zijn 'mislukte' strategie en zijn transformatieplan Transform to Growth (T2G) moet herbekijken. 'Ontex is substantieel ondergewaardeerd en kan op middellange termijn 300 à 400 procent stijgen', vindt ENA. 'Als het management onze plannen verwerpt of het bestuur er niet in slaagt het management te dwingen die plannen uit te voeren, is dat ofwel door onkunde ofwel gebrek aan ambitie. Of - erger nog - beide', klinkt het.

Volgens het hefboomfonds moet Ontex strategische alternatieven onderzoeken, samen met de zoektocht naar een CEO en een stand-alone strategie: 'Alle opties moeten op tafel komen … Als de voorzitter en referentieaandeelhouder GBL dat weigeren, moet ze uitleg geven waarom.' ENA vraagt een ontmoeting met Hans Van Bylen, de nieuwe voorzitter van Ontex, en met GBL. 'Gelet op de ernst van de situatie vinden wij het belangrijk te spreken in naam van alle aandeelhouders'.

ENA hield de jongste tijd gesprekken met concurrenten van Ontex, sectorkenners, zakenbankiers, advodaten en consultants. Het contacteerde ook Bank of America, de adviseur van Ontex. Het wordt zelf bijgestaan door twee voormalige topmanagers van de luierfabrikant Kimerly-Clark en door Philippe Costeletos, de voormalige topman van het investeringsfonds Texas Pacific in Europa. Ter herinnering: Texas Pacific was tussen 2010 en 2014 mede-eigenaar van Ontex, samen met Goldman Sachs Capital Partners. In 2014 brachten ze het bedrijf terug naar de Brusselse beurs.

Interne wissel

Bouaziz werd vorige week onmiddellijk vervangen door Thierry Navarre. Die was tussen 2009 en 2019 operationeel directeur van Ontex en sinds vorig jaar Chief Transformation Officer.

Hij is met bijna 15 jaar een oudgediende bij Ontex. Volgens ENA was hij evenwel een van de Ontex-managers die achter een omvangrijkere herstructrering stond en weet hij waar Ontex het beter kan doen. 'Die maatregelen zijn spijtig genoeg genegeerd. Nu Charles Bouaziz weg is, vragen we dat Thierry Navarre zijn principes trouw blijft.'

15,1% Belang Het hefboomfonds ENA is met een belang van 15,1 procent de op een na grootste aandeelhouder van Ontex na de Frère-holding GBL (19,98%).

Navarre nam de CEO-fakkel ad interim over, maar is geïnteresseerd om de CEO-rol ook op permanente basis te vervullen. Ontex is via een headhunter - naar verluidt Russell Reynolds - intern en extern op zoek naar een permanente opvolger.