Moederbedrijf Douwe Egberts profiteert van koffiedrinkende thuiswerkers

Het koffie- en theebedrijf JDE Peet's heeft in het eerste halfjaar een recordomzet gehaald met koffie voor thuisdrinkers, nu veel mensen thuiswerkten.

Consumenten die koffie voor thuis kochten, deden dat niet alleen om hun kopje van op kantoor te vervangen, maar kozen ook voor wat meer luxe. De duurdere koffiesoorten van JDE Peet's, zoals de koffie in aluminium cups, maar ook duurdere koffiebonen en gemalen koffie verkochten beter.

Op die koffiesoorten is de winstmarge hoger. Daarmee werd het grotendeels wegvallen van de divisie voor koffie buitenshuis deels opgevangen.

E-commerce

Een andere trend tijdens de pandemie waren meer bestellingen via webwinkels. De e-commerceactiviteiten van JDE Peet's, dat ook merken als Tassimo, L'Or en Pickwick heeft, groeiden met 63 procent in het eerste halfjaar en het bedrijf investeerde daar flink in.