Moederbedrijf JBC lijdt derde jaarverlies op rij

Claes Retail Group, de groep boven de kledingketens JBC en Mayerline, stuurt zijn strategie bij nu nieuwe shoppinggewoontes en de opmars van e-commerce het bedrijf voor het derde jaar op rij in de rode cijfers duwen.

Als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden zag Claes Retail Group (CRG) zijn omzet vorig jaar met meer dan 10 procent terugvallen naar 240,2 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) donderde met bijna 60 procent omlaag naar 2,4 miljoen euro. Netto leed de kledingketen een verlies van 18 miljoen euro, een miljoen minder dan een jaar eerder.

-18 miljoen Derde verliesjaar op rij CRG, de moedergroep boven de winkelketens JBC en Mayerline, leed in 2018 een nettoverlies van 18 miljoen euro.

Waarom het Limburgse familiebedrijf achter JBC en Mayerline nu al voor het derde jaar diep in de rode cijfers duikt, is niet moeilijk te achterhalen. Net als alle andere klassieke retailers gaat ook CRG gebukt onder de razendsnelle opmars van e-commerceconcurrenten, terwijl ook het winkelgedrag van de klanten verandert.'

Tweedehandshype

Mensen besteden steeds minder geld aan kledij en dat zet natuurlijk druk op de marges,' legt topman Bart Claes uit. 'Dat is niet alleen te wijten aan de scherpere concurrentie met andere online retailers, ook het gedrag van onze klanten verandert. Als een app waarmee je tweedehandskledij kan kopen in enkele maanden honderdduizenden gebruikers kan aantrekken, dan is dat niet anders dan disruptief te noemen. Elk kledingstuk dat op zo'n platform wordt gekocht, is een stuk minder dat wij verkopen.'

CRG investeerde vorig jaar al stevig in de modernisering van zijn webwinkels. Die oefening woog niet alleen flink op het resultaat, het opgefriste webplatform kampte aanvankelijk ook met wat kinderziektes. 'Maar die zijn er intussen wel uit', zegt Claes. 'De voorbije maanden is de online verkoop met met meer dan 10 procent gestegen. Dat wil niet zeggen dat de winstgevendheid in dezelfde mate groeit, al was het maar omdat aan de verpakking en distributie van pakketten een hele hoge kostprijs is verbonden.'

Winkels verbouwen

Om beter in te spelen op de nieuwe marktomstandigheden en het veranderende klantengedrag, stuurt CRG de komende maanden zijn strategie bij. De groep houdt niet alleen de collectie van Mayerline en JBC tegen het licht, de nieuwe winkelconcepten die vorig jaar werden uitgetest, worden nu op grotere schaal uitgerold. CRG trekt 5 miljoen euro uit om de komende zes maanden vijftien winkels te verbouwen.

Ondanks de stevige verliescijfers is een zware herstructurering niet aan de orde, benadrukt Claes. 'We gaan niet snoeien in het aantal vaste jobs op het hoofdkantoor. We kijken uiteraard wel voortdurend hoe we efficiënter kunnen werken en of we medewerkers die het bedrijf verlaten direct moeten vervangen. Onze winkels worden uitgebaat door zelfstandigen. Het aantal filialen houden we wel voortdurend in het oog. In vergelijking met vorig jaar doen we het nu met vier winkels minder.'