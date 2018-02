'Nederland in poleposition voor hoofdkantoor Unilever'

De kans dat Londen het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland ziet verhuizen, is groot, klinkt het in Britse politieke middens.

Vandaag heeft de Brits-Nederlandse eigenaar van merken als Axe, Cornetto, Dove, Ola, Knorr, Lipton, Rexona en Signal twee hoofdkantoren : in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Maar Unilever wil zijn hoofdkantoor centraliseren in één stad en dat wordt wellicht Rotterdam.

Dat schrijft de Britse krant Financial Times, die zich beroept op Britse anonieme bronnen dicht bij het dossier. Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar die komt er wel begin maart.

Brexit

Het is een geladen dossier, want door de brexit ziet het VK heel wat bedrijven verhuizen naar het Europese vasteland. De Britse premier Theresa May lobbyt dan ook volop om Unilever ervan te overtuigen zijn hoofdkantoor te verhuizen naar Londen en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. In heel het land stelt de groep 7.500 mensen tewerk. Het belangrijkste onderzoekscentrum van Unilever ligt in het Britse dorp Port Sunlight.