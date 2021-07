Nederlands warenhuis De Bijenkorf in etalage

De Brits-Canadese miljardairsfamilie Weston wil al haar Europese warenhuizen, waaronder de Nederlandse keten De Bijenkorf, middels een veiling van de hand doen.

Vorige maand lekte het nieuws uit dat de eigenaarsfamilie Weston een verkoop overweegt van haar Europese warenhuizen. De aanleiding was een spontaan bod van een anonieme geïnteresseerde koper, die toenadering zocht na het overlijden van pater familias Galen Weston in april van dit jaar. Nu melden Britse media, waaronder The Guardian, dat de familie doorzet met de verkoopplannen, in de vorm van een veiling.

In de portefeuille van de steenrijke familie zitten de zeven Nederlandse vestigingen van De Bijenkorf, de vier Selfridges-warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk en de Ierse warenhuisketens Brown Thomas en Arnotts. Die kunnen voor minstens 4 miljard pond (4,7 miljard euro) van eigenaar wisselen. Binnenkort zou de familie een 'elitegroep' van potentiële kopers aanschrijven. De Zwitserse bank Credit Suisse mag het proces in goede banen leiden.

Op die elitelijst prijken volgens The Guardian het Thaise Central Retail en de Canadese Hudson's Bay Company. Die eerste is de eigenaar van het bekende Kaufhaus des Westens (KaDeWe), het grootste warenhuis van Berlijn. Ook de Qatar Investment Authority, die het Londense luxewarenhuis Harrods in handen heeft, zou interesse hebben in het warenhuisimperium van de familie Weston.

Coronapandemie

De eigenaars hopen een mogelijke deal tegen het einde van dit jaar af te ronden. De verkoop zou ingegeven zijn door het feit dat warenhuizen sterk te lijden hadden onder de coronapandemie. Fysieke winkelbezoeken werden massaal ingeruild voor online aankopen. Bovendien lopen de warenhuizen nog altijd de centen van luxegekke Chinese toeristen mis. Insiders fluisteren dat de familie 'niet meer de overtuiging had' om de warenhuizen verder te leiden.