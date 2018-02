Nestlé kan zonder L'Oreal

De voedingsgroep Nestlé zet de deur op een kier voor een uitstap uit de Franse cosmeticareus L'Oreal. Door de slabbakende groei van de Zwitserse reus, tegenvallende resultaten en de druk van aandeelhouders, wordt veel bespreekbaar.

De resultaten van Nestlé kwamen uit beneden de verwachtingen.

De stijging van de organische groei (na correctie voor overnames en valutaschommelingen) bedroeg slechts 2,4 procent, het laagste in meer dan twintig jaar. Het was zelfs beduidend lager dan de 2,6 procent, de laagste schatting binnen het panel van analisten dat Reuters raadpleegde. Het gemiddelde dat was vooropgesteld was 2,85 procent.

Ook de nettowinst bleef beneden de verwachtingen. Ze daalde met 16 procent tot 7,2 miljard Zwitserse frank, daar waar 9,62 miljard Zwitserse frank was verwacht. Ook het voorgestelde dividend van 2,35 Zwitserse frank blijft onder de verwachtingen (2,40 Zwitserse frank).

Nestlé is op zoek naar zijn tweede adem. De magere groei van 2,4 procent kwam van 1,6 procentpunt meer volume en 0,8 procentpunt hogere prijzen.

Grote spelers als Unilever, Danone, Procter & Gamble lijden onder de wijzigende consumentenbehoeften, gaande van meer gezonde voeding en de voorkeur voor meer onafhankelijke lokale merken. Unilever deed het met een organsische groei van 4 procent in het vierde kwartaal aanzienlijk beter dan Nestlé.

Mark Schneider, die de Belg Paul Bulcke zowat een jaar geleden is opgevolgd als CEO van de Zwitserse groep, mikt voor 2018 op een groei met 4 procent. Op Bloomberg TV toonde hij zich 'iets' optimistisch voor de stijging van de prijzen en volumes in 2018 en nadien.

L'Oreal

Om middelen vrij te maken voor een heroriëntering, is blijkbaar heel wat bespreekbaar. Nestlé liet weten dat het niet geïnteresseerd is om zijn investering van 23 procent uit te breiden in L'Oreal , waarvan het al sinds 1974 aandeelhouder is.

Het houdt in het dossier 'alle andere opties open'. Het gaat ook niet de aandeelhoudersovereenkomst met de familie Bettencourt, een andere belangrijke aandeelhouder in L'Oreal, vernieuwen. Er zijn subtielere manieren om te communiceren dat men op zijn minst kan kan komen praten over de overname van hun participatie in L'Oreal.

L'Oreal groeit ook sterker dan Nestlé. Bij de beursopening daalde de koers van Nestlé in Zürich en steeg die van L'Oreal in Parijs.

L'Oreal zelf verklaarde reeds een week geleden dat het klaar is en de middelen heeft om Nestle uit te kopen. Noch Nestlé, noch de familie Bettencourt zijn op basis van hun huidige aandeelhoudersovereenkomst gemachtiigd om tot 21 maart, zes maanden na de dood van matriarch Lliane Bettencourt, hun participatie te vergroten.

Het is nog lang niet zeker dat het hele pakket L'Oréal-aandelen door Nestlé verkocht wordt. Ook het doorschuiven naar een reeks aandeelhouders is niet uitgesloten.

Een verschuiving bij L'Oreal kan een effect hebben op een aantal grote Europese bedrijven. L'Oreal is bijvoorbeeld op zijn beurt weer aandeelhouder bij de farmareus Sanofi, die enkele weken geleden het Gentse Ablynx opslokte.

Het inkoopprogramma wordt ook nog versneld als antwoord van de positie van 3,5 miljard dollar die aandeelhoudersactivist Dan Loeb heeft genomen in Nestlé. Loeb had trouwens ook de verkoop van het L'Oreal-belang gesuggereerd.

Donderdag had Nestlé al meegegeven dat het de levensverzekeringsactiviteiten die het in handen had gekregen bij de overname in 2007 van Gerber, de producent van babyvoeding, wil verkopen. Het gaat om een bedrijf met een omzet van 906 miljoen dollar.

Schneider

CEO Schneider, de eerste outsider in meer dan een eeuw die het bedrijf leidt, ging meteen na zijn aantreden op het fusie- en overnamepad. Hij nam de Canadese producent van voedingsupplementen Atrium Innovations over voor 2,3 miljard dollar en zette de turbo op de slabakkende chocloladebusiness van Nestle in de VS.