Nestlé verkoopt huidverzorging voor 9 miljard euro

Nestlé bevestigt dat het exclusieve onderhandelingen voert over de verkoop van zijn huidverzorgingsdivisie Skin Health (waaronder de merken Proactiv en Galderma) voor 10,2 miljard Zwitserse frank (8,8 miljard euro). De overname door een consortium rond de investeringsgroep EQT (de Zweedse familie Wallenberg) en een filiaal van het staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar afgerond.

Aandeelhoudersdruk

De huidverzorgingsdivisie, die al een tijdje in de etalage stond en 5.000 mensen tewerkstelt in 40 landen, realiseerde in 2018 2,8 miljard frank omzet. Na de afronding van de deal zal Nestlé zeggen wat het met het geld zal doen. De Zwitserse voedings- en drankenreus staat al een tijdje onder druk van aandeelhoudersactivisten om te focussen op kerndomeinen, zoals drank en voeding.

Nestlé houdt nog een andere divisie tegen het licht: de charcuteriedivisie Herta. Die staat sinds begin dit jaar in de etalage, onder andere na druk van de Amerikaanse beleggersactivist Daniel Loeb, die met zijn hedgefonds Third Point in 2017 een belang in Nestlé nam.