Nieuwe CEO: 'Geen taboes meer bij Ontex'

Ontex-CEO Esther Berrozpe legt de activiteiten van de luierfabrikant onder de loep. Er zijn geen heilige huisjes. Wat geen toegevoegde waarde heeft of zal brengen, gaat eruit, zegt ze in het eerste interview sinds haar aantreden begin dit jaar.

Een torenhoge schuld, een kasstroom en marges die onder druk staan, tegenzittende wisselkoersen, een moordende concurrentie, winstwaarschuwingen en een beurskoers op een diepterecord. Met die erfenis ging Esther Berrozpe begin 2021 aan de slag als nieuwe CEO van Ontex.

Haar missie? De situatie rechttrekken, op operationeel en op financieel vlak. En opnieuw waarde creëren voor de aandeelhouders. De grootaandeelhouders van Ontex - die haar haar voorganger Charles Bouaziz vorige zomer aan de deur zetten en onder wier druk de raad van bestuur werd hertekend - kijken nauwlettend toe.

Niet mals

Vijftig dagen naar haar aantreden zijn de eerste conclusies van Berrozpe niet mals voor haar voorganger - die ze niet één keer noemt. ‘Ontex heeft zowel qua omzet als qua marges ondermaats gepresteerd tegenover zijn concurrenten en de markt. En het is zijn engagementen niet nagekomen’, analyseert ze. ‘De groep is de voorbije jaren in nieuwe landen en nieuwe productcategorieën actief geworden en heeft de markt via verschillende modellen (huismerken van supermarkten én merkproducten, red.) benaderd. Daarin moeten keuzes gemaakt worden. We moeten vereenvoudigen.’

Berrozpe is niet mals voor haar voorganger en zijn strategie. Als bestuurder - ze trad in mei 2019 aan - voelt ze zich niet mede-verantwoordelijk. 'De meeste verkeerde beslissingen dateren van voor mijn komst.'

Vrij vertaald: de dure overnames in Mexico en Brazilië worden opnieuw tegen het licht gehouden, Ontex moet minder rendabele activiteiten (misschien) stopzetten en kiezen of het een merkspeler is of focust op huismerken van retailers (private label).

Concrete voorbeelden van activiteiten die bedreigd zijn of eruit moeten, wil of kan ze nog niet geven. Maar Berrozpe gaat - in het verlengde van de strategische oefening die voorzitter Hans Van Bylen begon - elke steen in Ontex omdraaien. ‘Ik ga bekijken wat de groep iets opbrengt of kan opbrengen. Ik heb geen taboes’, stelt de Baskische. Tegen juni wil ze een duidelijk en gedetailleerd actieplan hebben. Europa lijkt buiten schot te blijven. ‘Dat is de kern van onze business. We moeten het marktaandeel herwinnen dat we daar verloren zijn.’ Een pas aangestelde nieuwe topman voor Europa moet dat realiseren.

Ontex Activiteiten: babyluiers, incontinentieproducten, dameshygiëne.

Omzet (2019): 2,28 miljard euro.

Aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda): 245,1 miljoen euro.

Nettoschuld: 861,3 miljoen euro.

Aandeelhouders: GBL (19,98%), hefboomfonds ENA (15,07%), The Pamajugo Irrevocable Trust (3,64%), vermogensbeheerder CIAM (3,18%) en publiek (58,13%). Esther Berrozpe Licentiaat in economie en business administration Universiteit van Deusto (Bilbao).

Specialisatie in marketing. Paglieri Sell System (1993-1996).

Sara Lee (1996-1998).

Wella Service (1998-2000).

Whirlpool (2000-2019).

Onafhankelijk bestuurder Ontex (mei 2019-eind 2020). Sinds januari CEO.

Maakt Berrozpe de bruid attractiever om ze vervolgens te verkopen? ‘Dat is mijn missie niet’, reageert ze kort. ‘Ik moet Ontex beter doen presteren, de groep opnieuw doen groeien, onze kostenstructuur verbeteren en onze investeringen beter doen renderen.’

Als we haar vragen of ze als bestuurder - ze kwam in mei 2019 bij Ontex binnen als onafhankelijk bestuurder - niet medeverantwoordelijk is voor de situatie waarin de groep zit en of ze hard genoeg op tafel heeft geslagen, draait Berrozpe wat om de hete brij heen. ‘De meeste verkeerde beslissingen bij Ontex dateren van voor mijn komst en brachten niets op. Bovendien denk ik niet dat de raad van bestuur alle stukken van de puzzel kende. Dan is het moeilijker toegevoegde waarde te brengen.’

Berg schulden

Wat de schulden betreft, is er enige sense of urgency. Vorige week knipte het ratingbureau Moody's in de kredietscore van Ontex' schuldpapier, dat nog wat dieper in de categorie ‘rommel’ werd geduwd. In september 2022 komt zowel een termijnlening van 600 miljoen euro als een kredietlijn van 300 miljoen op vervaldag.

Een kredietanalist van Moody’s schat dat de schulden over de komende 18 tot 24 maanden 4,5 à 5 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda) bedragen. Lees: Ontex zit in de gevarenzone en een herfinanciering dringt zich op. ‘We zullen niet wachten tot juni om dat aan te pakken’, belooft Berrozpe. Is een kapitaalverhoging een van de opties om financiële ademruimte te creëren? ‘We gaan alle opties bekijken.’

De bruid attractiever maken? Dat is mijn missie niet. Ik moet Ontex beter doen presteren, de groep opnieuw doen groeien, onze kostenstructuur verbeteren en onze investeringen beter doen renderen. Esther Berrozpe CEO Ontex

Berrozpe wil dat Ontex de beste leerling wordt wat de kosten betreft. ‘We zijn twee tot vier keer groter dan onze kleinere concurrenten. We hebben de schaal om qua kosten de beste te zijn. Dat betekent niet alleen snoeien, maar ook ons geld intelligenter spenderen.’ Het gerucht dat de luierfabrikant plannen heeft om de internationale vestigingen te herstructureren, wil ze niet bevestigen. Ze geeft wel mee dat de vergoedingen voor het topmanagement worden aangepakt. Ze werkt aan een nieuwe remuneratiestructuur die meer prestatiegericht is en rekening houdt met het koersverloop van het Ontex-aandeel.

Is er tijd genoeg om dat allemaal tot een goed einde te brengen? De concurrentie zit niet stil en de grondstoffenprijzen stijgen weer. ‘Ik voel de druk. Maar we moeten onze strategie grondig bekijken. Ik wil niet snel-snel beslissingen nemen en ze daarna terugdraaien.’ Wat de grondstoffenprijzen betreft, is ze eerder afwachtend. ‘Er is een plotse stijging geweest, maar die is volgens mij voornamelijk te wijten aan leveringsproblemen, onder meer door de coronapandemie. De vraag is in hoeverre dit structureel is.’