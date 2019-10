Nieuwe CEO moet Bang & Olufsen weer laten knallen

Drie winstwaarschuwingen in minder dan één jaar bezegelden dinsdag het lot van Henrik Clausen als CEO van Bang & Olufsen (B&O), de zwalpende Deense fabrikant van luxeluidsprekers en -televisies. Hij wordt vervangen door Kristian Teär.

Clausen was eens te meer de gebeten hond nadat hij vorige week een tweede opeenvolgend kwartaalverlies en een verwachte omzetdaling van 30 procent de wereld in had gestuurd. In één jaar dook het aandeel meer dan 70 procent lager op de beurs van Kopenhagen en zag B&O zijn marktwaarde eroderen tot 225 miljoen dollar.

Na de aanstelling van Kristian Teär, die Clausen met onmiddellijke ingang vervangt, leek de belegger gisteren moed te vatten. Het aandeel steeg kort na de benoeming met 10 procent.

Het minste wat je kan zeggen, is dat de 55-jarige Teär stevige adelbrieven kan voorleggen. De Zweed, die tijdens zijn carrière tot nu in zeven landen woonde, werkte bij twee technologiebedrijven die ook hebben geworsteld om zich staande te houden na hun gloriejaren.

Logitech en BlackBerry

Teär was vier jaar vicepresident Europa, Midden-Oosten en Afrika bij de Zwitserse hardwareproducent Logitech - dat de computermuis populariseerde - waar hij verantwoordelijk was voor de verkoop, marketing en distributie van dertien productlijnen. Daarvoor werkte hij als operationeel directeur bij het Canadese technologiebedrijf BlackBerry, voorheen vooral bekend van zijn smartphones.

Muziekfanaten die tóch tienduizenden euro’s willen ophoesten voor een topinstallatie hebben meer keuze dan vroeger.

‘Kristian Teär heeft het juiste profiel om B&O vooruit te brengen’, oordeelde voorzitter Ole Andersen. ‘Hij brengt ervaring mee bij leidinggevende, internationale bedrijven in consumentenelektronica en heeft een solide operationele achtergrond.’ Volgens experts illustreert de rekrutering van een outsider dat investeerders er niet langer op vertrouwden dat B&O op eigen kracht de ommekeer kan realiseren.

Teär, die in Stockholm en de VS studeerde, werd niet op het schild gehesen om een verkoop voor te bereiden, benadrukte voorzitter Andersen. In augustus liet hij nochtans verstaan dat de Deense geluidsspecialist daarvoor openstaat.

Eén ding is zeker: Teär, die bij zijn aanstelling meegaf ‘verschillende iconische B&O-producten te bezitten’, mag zijn borst natmaken voor een loodzware taak.

Slabakkende vraag

Bang & Olufsen, in de jaren negentig nog een yuppie-icoon, werd de voorbije jaren in snelheid gepakt door veranderingen in de sector en worstelt al geruime tijd met een slabakkende vraag. Kenners vinden B&O te afhankelijk van retailers, die ook weigerachtig zijn om zijn dure hifi-systemen nog te stockeren. De prijzige luidsprekers en tv’s lieten ook van hun pluimen door de opmars van goedkopere concurrenten. Bovendien neigen almaar meer consumenten naar kleine, draagbare speakers en audiosetjes aangedreven door hun smartphone.