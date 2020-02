Nieuwe ontslagronde verwacht bij Blokker-winkels

In België sloot Blokker in 2017 al eens 63 winkels.

Dinsdag is D-day voor de Belgische winkels van Blokker. Wellicht kondigt de directie nieuwe winkelsluitingen aan. Of zelfs het vertrek van de keten uit België. 'Amper acht van de 123 winkels maken winst.'

Het zijn spannende uren voor de 670 Belgische werknemers van de Nederlandse winkelketen Blokker. Dinsdag om 10.30 uur organiseert de directie een bijzondere ondernemingsraad. Rond 13 uur volgt een aankondiging voor het personeel. Michiel Witteveen - de topman en eigenaar van het Nederlandse moederbedrijf Mirage Retail - zakt speciaal naar België af.

België is een probleem. Michiel Witteveen CEO en eigenaar Blokker

Al sinds 2014 maakt Blokker België verlies. De omzet daalt jaar na jaar. Vorig jaar kromp de verkoop met 31 procent tot 60 miljoen euro. Dat is de helft minder dan in 2011. Bij de vakbonden is te horen dat maar een handvol van de 123 Belgische winkels - twee tot acht - winst maakt.

'België is een probleem', zei Witteveen eind vorig jaar. 'Dat gaan we evalueren.' Blokker voerde een doorlichting uit om na te gaan welk potentieel de Belgische winkels nog hebben en welke maatregelen nodig zijn.

Regels

Het bedrijf wou maandag niets kwijt, maar waarnemers en vakbonden vrezen het ergste. 'We verwachten dat opnieuw jobs verloren gaan en winkels sluiten', zegt vakbondsvrouw Inge De Beule (BBTK). 'Het is zelfs niet ondenkbaar dat Blokker al zijn Belgische winkels sluit.'

Zo'n vaart loopt het waarschijnlijk niet, zegt haar ACV-collega Marc Jacobs. 'De directie heeft ons altijd gezegd dat Blokker hoe dan ook in Nederland én België blijft. Meneer Witteveen nam de keten vorig jaar over van de stichtersfamilie Blokker. De overdracht gebeurde met enkele voorwaarden. Mogelijk ook de bepaling dat Blokker in België actief moet blijven, al weten we dat niet zeker.'

Het zou niet de eerste keer zijn dat Blokker winkels sluit. In 2017 verloren 230 Belgen hun job toen de Nederlandse keten 63 winkels op slot deed.

Nadien verbeterde de situatie niet. De keten lanceerde verschillende testwinkels met nieuwe winkelconcepten. De bedoeling was een concept te vinden dat wel succesvol was en het door te voeren in alle winkels. Maar tot een grote uitrol kwam het niet.

Afgelopen de zomer zette Geert Kampschoër, de nieuwe directeur België, alle renovaties stil. 'Ik heb beslist de verbouwingen van de Belgische winkels stop te zetten tot we beter weten welke richting we uit willen', zei hij.

Action

Intussen ziet het gros van de Belgische Blokker-winkels er al twintig jaar hetzelfde uit, terwijl de winkelsector grondig veranderd is. Blokker zag de vernieuwingen te traag komen en mispakte zich onder andere aan de opkomst van e-commerce.

In onze branche zullen de fysieke winkels te allen tijde hun meerwaarde behouden boven de virtuele. Jaap Blokker Voormalig CEO (in 2010)

Terwijl webwinkels als Bol.com aan hun onlinegroeiverhaal begonnen, pende toenmalig topman Jaap Blokker in het jaarverslag over 2009: ‘Zoals verwacht mocht worden, is de rol van het internet bij de verkoop van detailhandelsartikelen in 2009 weer fors toegenomen. Voor ons type winkels is die ontwikkeling een minder grote bedreiging dan voor vele andere, zoals platenwinkels en boekhandels. Veel van onze artikelen willen nog altijd eerst bekeken, bevoeld en besnuffeld worden voor ze mee mogen naar het huis van de consument. Daarmee zullen in onze branches de fysieke winkels te allen tijde hun meerwaarde behouden boven de virtuele.’ Ook de opkomst van goedkope winkelketens als Action snoepte klanten weg.