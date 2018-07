Notering Ontex nog niet hervat

De handel in het aandeel van de luierfabrikant Ontex wordt voorlopig niet hernomen. Het is wachten op een nieuw persbericht, valt bij de FSMA te vernemen.

De notering van Ontex werd vrijdagmorgen opgeschort. De aanleiding hiertoe waren berichten over een overnamebod van PAI Partners. De Franse private equity-groep nam de sterk gedaalde beurskoers te baat om zijn kans te wagen.

Ontex reageerde anderhalf uur later in een persbericht. Het bedrijf bevestigde een ‘ongevraagd en niet-bindend bod in cash’ te hebben ontvangen van PAI Partners. Een bod dat Ontex meteen verwierp wegens te laag.

Een sleutelrol in de mogelijke eigenaarswissel bij Ontex is weggelegd voor GBL. De Frère-holding heeft 19,98 procent van Ontex in handen en een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Ontex. Zoals steeds bij lopende dossiers gaf GBL vrijdag geen commentaar.

Groot pakket orders klaar

Het was vanmorgen uitkijken naar de hervatting van de notering van Ontex. Het bericht van de FSMA dat zulks moest aankondigen, kwam er echter niet. ‘Het aandeel Ontex blijft geschorst in afwachting van een nieuw persbericht’, legde een woordvoerder van de FSMA uit. Dit persbericht zou er in de komende uren aan komen.

Een groot pakket aandelen Ontex – meer dan 640.000 - staat klaar om te worden verhandeld. De verwachting is dat de koers bij hervatting omhoog zal schieten.