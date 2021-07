Novy-dampkappen in Amerikaanse handen

Dankzij Novy legt Middleby de hand op een specialist in geruisloze premiumafzuigkappen die zich versmelten in het design van keukens,

De Amerikaans groep Middleby koopt de West-Vlaamse dampkappenproducent Novy. Volgens onze informatie bedraagt het prijskaartje meer dan 200 miljoen euro.

De aandeelhouders van Novy gingen begin dit jaar op zoek naar een nieuwe partner voor het bedrijf. Dat zit in de handen van de investeringstak van BNP Paribas Fortis (33,7%), het investeringsfonds Sofindev (30,8%), de familie Colruyt (18,1%), de oprichtersfamilie en het management.

Eind juni bleek dat een handvol kandidaten nog streed voor de overname van de West-Vlaamse dampkappenproducent. Het is uiteindelijk de Amerikaanse groep Middleby die de buit binnenhaalt.

Middelby haalde het onder meer van de investeringsfondsen Gilde en Naxicap. Die laatste greep naast de buit, maar kondigde maandag wel de overname van Ceres Pharma - het 'mini-Omega Pharma' van Marc Coucke - aan.

Er worden geen financiële details bekendgemaakt. Maar volgens onze informatie zou Novy bij de overname gewaardeerd worden op meer dan 200 miljoen euro of zo'n 12 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) over 2020.

Aga-ovens

Middleby is een Amerikaanse reus dat gespecialiseerd is in ovens, dampkappen en ijsmachines, maar ook toestellen voor industriële keukens. De groep heeft in totaal zo'n 80 premiummerken in portefeuille. Bij diens bekendste merken zitten Viking, TurboChef, Bluezone (dampkappen), Pitco (frietketels) en, in Europa, de Aga-ovens. Ze heeft het voornemen om de producten van Novy op de Amerikaanse en Britse markt te introduceren.

De groep uit Illinois, vorig jaar goed voor een omzet van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro), noteert op de Nasdaq-beurs en heeft een marktwaarde van 10 miljard dollar.

Middleby is op overnametocht. De Amerikaanse groep vecht met het Italiaanse Ali Group een biedoorlog uit voor de overname van sectorgenoot Welbilt.

Middleby bood 2,9 miljard dollar (in aandelen) voor Welbilt, maar werd overtroefd door een hoger bod (3,4 miljard dollar) van de Italianen. Middleby geeft zich evenwel niet gewonnen.

Geruisloos

Novy is gespecialiseerd in geruisloze premiumafzuigkappen die zich versmelten in het design van keukens, maar ook in kookplaten.

Dankzij Novy legt Middleby de hand op de marktleider in ons land (28% marktaandeel) voor premiumdampkappen. Vorig jaar was de groep uit Kuurne goed voor een geconsolideerde omzet van 68 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 17 miljoen.

28% marktaandeel Novy is met een marktaandeel van 28 procent marktleider in ons land voor premiumdampkappen.

Fortis Private Equity kocht 16 jaar geleden een meerderheidsbelang in Novy. De oprichtersfamilie bleef toen aan boord. Vijf jaar later kwam ook het investeringsfonds Sofindev in het kapitaal en in 2016 de familie Colruyt via haar investeringsvehikel Korys. De verkoop van Novy is een van de grootste exits voor BNP Paribas Fortis sinds de oprichting van de investeringstak van de bank enkele decennia geleden.

De zakenbanktak van BNP Paribas Fortis en het advocatenkantoor Stibbe adviseerden de verkopers bij de deal. Het kantoor Skadden stond Middleby bij.