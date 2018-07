Online boekverkopers vreten aan winst Standaard Boekhandel

De winst van Standaard Boekhandel - jarenlang heer en meester in België - kalft af. Bol.com snoept klanten weg. ‘We willen sterker worden op het internet en overwegen de verzendkosten af te schaffen.’

De winst van de Belgische boekenketen Standaard Boekhandel is in 2017 weer gedaald. Netto bleef 3,6 miljoen euro over, 16 procent minder dan in 2016. De winstgevendheid neemt al jaren af. In 2012 boekte de keten nog 10 miljoen euro winst.

De keten staat onder druk omdat Vlamingen minder boeken kopen. In 2017 gaven ze er 1,5 procent minder aan uit. Bovendien laten ze klassieke boekenwinkels vaker links liggen voor webwinkels. De onlineverkoop van boeken steeg vorig jaar met 13 procent, waardoor nu een op de vijf boeken via een webshop gekocht wordt. Vooral de Nederlandse onlineketen Bol.com is een te duchten concurrent.

Nieuwe normaal

Standaard Boekhandel verliest vooral terrein met de verkoop van romans, die relatief veel bijdragen aan de winst. ‘Sinds enkele jaren kopen mensen bij ons minder producten met hoge winstmarges en meer producten met een lage marge’, zegt CEO Geert Schotte. ‘Bijvoorbeeld schoolboeken. De marges daarvan liggen laag omdat scholen via aanbestedingen beslissen waar ze boeken inkopen. Idem voor boeken voor bibliotheken.’

De lage winstmarges zijn niet het nieuwe normaal. Geert Schotte CEO Standaard Boekhandel

Schotte hoopt de prestaties van Standaard Boekhandel te stabiliseren. ‘De lage winstmarges van de jongste jaren zijn niet het nieuwe normaal. Ik wil consolideren wat we hebben en op termijn weer groeien.’

De vraag is of dat zal lukken. Online heeft Standaard Boekhandel nog een lange weg te gaan. Hoeveel procent de keten via het web verkoopt, wil Schotte niet kwijt. Maar het is duidelijk dat ze niet aan het marktgemiddelde van 20 procent zit. ‘Onze webwinkel is onze best verkopende winkel, op afstand gevolgd van onze grootste stenen winkel’, zegt Schotte.

Tempo en kosten

De keten gaat haar digitale poot versterken. ‘Wij willen dé omnichannel boekenverkoper van Vlaanderen worden’, zegt Schotte. Standaard Boekhandel wil zowel in de klassieke winkelstraat als op het internet het toevluchtsoord voor Vlaamse boekenkopers worden.

Drie zussen en een familiale CEO De 140 winkels van Standaard Boekhandel en de 47 verkooppunten van zijn Franstalige zusterketen Club worden gecontroleerd door drie zussen uit Mechelen. Hilde (76), Frieda (75) en Yvonne (74) bezitten de bedrijven via hun uitgeversbedrijf ZNU. Hun vader Joris rolde in 1943 in het boekenvak door na een leraarscarrière aan de slag te gaan bij Standaard Uitgeverij. Na enkele jaren stapte hij uit onmin op, en kocht hij een belang in de Vlaamse poot van een Engelstalige uitgeverij, die hij omdoopte tot ZNU. In 1991 overleed hij. De drie dochters zijn nooit operationeel actief geweest in de uitgeverij. Ze lieten de leiding van ZNU over aan Jan Vande Velden, die van Standaard Boekhandel aan Frans Schotte. Allebei hebben ze hun bedrijf in Vlaanderen op de kaart gezet. In 2012 gaf Schotte de fakkel door aan zijn zoon Geert, die vandaag nog steeds de operationele leiding over Standaard Boekhandel heeft.

Daarvoor gaat het zijn service meer in lijn brengen met die van Bol.com, dat een boek de dag na de aankoop gratis laat leveren. Bij Standaard Boekhandel duurt dat soms meerdere dagen én moeten verzendkosten worden betaald.

Vooral dat laatste is ongewoon voor een webwinkel. ‘We overwegen de verzendkosten af te schaffen’, zegt Schotte. ‘We hebben daar al mee geëxperimenteerd. In het najaar hakken we de knoop door. Ook ons thuislevertempo gaan we versnellen. Sinds enkele maanden kun je online een boek kopen en het na 30 minuten afhalen in een winkel naar keuze. Vroeger duurde dat twee uur.’

Daarnaast wil de keten online ook de gezelschapsspellen en papierwaren verkopen die nu al in de winkel liggen.

Jaren 90

Tegelijk wil Standaard Boekhandel zijn 140 winkels vernieuwen, maar veel haast heeft de keten niet. In gemeenten als Leuven, Antwerpen, Izegem, Diest en Brussel zijn de winkels al vernieuwd, elders hebben ze nog een look uit de jaren 90.

Een grote vernieuwingsoperatie komt er niet, want dat zou veel kosten. En dat kan de keten niet betalen, zeker niet nu de winst daalt. ‘Door de grootte van ons winkelpark kunnen we niet alle winkels tegelijk aanpakken. Maar als we winkels naar nieuwe locaties verhuizen, vernieuwen we ze’, zegt Schotte.