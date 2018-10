Online meubelwinkel Westwing ziet beursdebuut floppen

De online-meubelwinkel Westwing kent een beursstart in mineur in Frankfurt. Het aandeel zakt tegenover de introductiekoers.

Westwing is een onderdeel van Rocket Internet, de Duitse groep die succesvolle internetbedrijven kopieert. Met Westwing tekent die voor de vierde beursgang in anderhalf jaar tijd. Zalando, HelloFresh en Home24 gingen de online-meubelwinkel al voor.

IKEA

In tegenstelling tot de verkoop van kleding is de onlineverkoop van meubelen en huisraad minder ontwikkeld. Slechts 5 procent van de aankopen gebeurt digitaal, maar Westwing verwacht snel een kantelpunt, onder meer omdat ook giganten als IKEA zwaar inzetten op het internet.

Westwing zegt dat het kan rekenen op een schare trouwe fans, klanten die minstens 100 keer per jaar de website bezoeken. Die klanten krijgen een dagelijkse nieuwsbrief die op een magazine lijkt met tijdelijke stuntaanbiedingen. Die zijn goed voor 85 procent van de omzet. Daarnaast is er een vast assortiment van 5.000 producten van bekende merken en private label.

Aston Martin

Westwing is niet de enige die het niet goed doet bij zijn eerste stappen op de beursvloer. Ook de producent van sportwagens Aston Martin kende een moeilijk beursdebuut. Het aandeel sloot op de beurs van Londen zijn eerste dag af op 18,10 pond, dat is 4,7 procent lager dan de intekenprijs van 19 pond. Nochtans werd die introductieprijs in de aanloop naar de beursgang al verlaagd.

In ons land zijn er twee beursintroducties aan de gang, die van Shurgard Europe en van Leaseplan. De Luxemburgse uitbater van stockageruimtes hoopt bij grote beleggers tot 575 miljoen euro op te halen. De eerste notering is voorzien op 15 oktober. LeasePlan trekt naar de Amsterdamse beurs, maar krijgt ook een bijkomende notering in Brussel (al is die 'notering' eigenlijk maar een labeltje, aangezien Euronext één centraal orderboek heeft en een aandeel dus geen twee keer kan noteren). In tegenstelling tot bij Shurgard is daarbij de kleine Belgische (en Nederlandse) belegger wel welkom.