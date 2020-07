Ontex-CEO Bouaziz moet opstappen

Charles Bouaziz is geen CEO meer van Ontex. De laatste maanden kwam hij steeds meer onder druk door de morrende aandeelhouders van de luierfabrikant. Hij wordt ad interim vervangen door transformatiedirecteur Thierry Navarre.

Na zeven jaar aan het roer is Charles Bouaziz niet langer CEO van Ontex, leert een persbericht van de luierfabrikant. Bouaziz betaalt het gelag voor een al jaren kwakkelende beurskoers , die recent diepterecords opstapelde (zie grafiek).

Bij sommige aandeelhouders was het geduld op. In februari klopte het hefboomfonds ENA - na de Frère-holding GBL de grootste aandeelhouder van Ontex (15,1%) - al eens hard op tafel. Vorige week volgde een brandbrief van de Franse vermogensbeheerder CIAM (3,2%).

Bouaziz wordt daarom opgeofferd. De beslissing om hem de laan uit te sturen werd volgens onze informatie unaniem genomen door de raad van bestuur van Ontex - dus ook door de vertegenwoordigers van GBL in de raad van bestuur. De Frère-holding (20%) had zich tot nu toe niet openlijk uitgesproken over de kritiek van haar mede-aandeelhouders op het Ontex-management.

Nieuwe voorzitter

De CEO-wissel is de eerste krachtdadige daad van voorzitter Hans Van Bylen, die eind mei de voorzittershamer van Ontex overnam van Luc Missorten. Van Bylen maakte naam bij de Duitse lijm- en wasmiddelenreus Henkel. 'Missorten had deze beslissing al een jaar geleden moeten nemen', zegt een waarnemer.

18,3% Belang ENA en CIAM, de twee morrende aandeelhouders van Ontex, bezitten samen 18,3% van de aandelen.

Bouaziz wordt onmiddellijk vervangen door Thierry Navarre. Die was tussen 2009 en 2019 operationeel directeur van Ontex en sinds vorig jaar Chief Transformation Officer. Hij is met bijna 15 jaar een oudgediende bij Ontex.

Navarre neemt de CEO-fakkel ad interim over en Ontex gaat via een headhunter - naar verluidt Russell Reynolds - intern en extern op zoek naar een permanente opvolger. Navarre komt daar ook voor in aanmerking.

Striemende kritiek

De Franse vermogensbeheerder CIAM uitte vorige week in een brief zijn bezorgdheid uit 'over de financiële wanprestaties, het gebrek aan strategische richting en de samenstelling van de raad van bestuur van Ontex'.

CIAM verwees onder meer naar enkele analisten die de operationele misstappen van het management en het gebrek aan transparantie over het herstelplan (T2G, Transform to Grow) van Ontex aan de kaak stellen. T2G moet nochtans de belangrijkste motor achter groei en waardecreatie worden. CIAM gaf het management tot vandaag (30 juli) om met een duidelijk plan voor waardecreatie op korte en lange termijn op de proppen te komen. ‘Slaagt het management daar niet in, dan moet de raad van bestuur het management ter verantwoording roepen en actie ondernemen’, luidde het.

De raad van bestuur nam de beslissing om Bouaziz te vervangen unaniem - ook de vertegenwoordigers van hoofdaandeelhouder GBL (19,98%) staan dus achter de maatregel.

Het hefboomfonds ENA vroeg in februari 'onmiddellijke actie' van het Ontex-management om aandeelhouderswaarde te creëren. Het was vooral niet te spreken over de aankondigingen van Charles Bouaziz op de beleggersdag van 8 mei 2019. Volgens ENA slaagde het management er toen niet in om een passend waardescheppend plan voor Ontex voor te schotelen. Bouaziz en zijn team bleven steken in 'vage, verwarrende en ondermaatse doelstellingen voor 2021'. Het aandeel ging die dag tijdens de presentaties van het Ontex-management extra hard onderuit.