Ontex: 'We klimmen uit het dal'

In het derde kwartaal draaiden de zaken goed in de VS en groeimarkten. In de VS heeft Ontex sinds enkele kwartalen een contract op zak met Walmart. In Mexico en Brazilië hebben de eigen, lokale merken succes en beginnen de grote overnames van de voorbije jaren vruchten op te leveren. Ook de omzet in het Midden-Oosten, Azië en Afrika ging de hoogte in.