Ontex: 'Wij zijn niet benaderd door Procter&Gamble'

Ontex ontkent het bericht in Spaanse media dat er een overnamedeal met de Amerikaanse gigant Procter & Gamble op komst is.

Geen logica

Ook een expert in de sector zegt dat hij niets heeft opgevangen over een deal. 'Ik zie er ook de logica niet van in: Procter&Gamble is nu al overal, dus het heeft geografisch niets te winnen bij een overname. Technologisch ook niet: Ontex heeft geen nieuwe technologieën of machines.'