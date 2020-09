Ontex bekijkt Amerikaanse miljardendeal

Ontex zou een bod van 1,1 miljard dollar voorbereiden om de luierdivisie van het Amerikaanse Domtar over te nemen.

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen bij het dossier. De luierproducent Ontex is een van de partijen die interesse tonen in de divisie Personal Care van het Amerikaanse Domtar. De waardering bij een verkoop kan oplopen tot 1,1 miljard dollar.

Domtar is een producent van allerhande papiervariëteiten. Het is ook een leverancier van pulp, een natuurlijk materiaal dat verwerkt wordt in papier, zakdoekjes, luiers, enzovoort.