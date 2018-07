Ontex-belager koopt spelletjesbedrijf

De Franse private-equitygroep PAI Partners trekt honderden miljoenen euro's uit om het eveneens Franse spelletjesbedrijf Asmodee Editions aan de haak te slaan.

De Belgische luierreus Ontex inlijven is voorlopig nog niet gelukt, maar PAI Partners kan wel een andere slag slaan. De groep legt namelijk de hand op de Franse spelletjesmaker Asmodee. PAI Partners haalt het daarbij van andere gegadigden waaronder CVC, een andere private-equitygroep, die voor de mogelijke deal in zee was gegaan met het Deense Kirkbi. Dat is het investeringsfonds van de steenrijke Deens familie achter Lego.

De verkoper van Asmodee is vooral Eurazeo, nog een opkoopfonds. Dat had bijna 60 procent van Asmodee in handen, maar het heeft de controle over net geen 80 procent.

Eurazeo kocht het in 1995 opgerichte Asmodee in 2014 voor zo'n 120 miljoen euro en kan nu bijna het viervoudige daarvan opstrijken. Het meldt vrijdag immers dat het zo'n 435 miljoen euro incasseert. De transactie waardeert Asmodee inclusief schulden op 1,2 miljard euro.

De steile stijging van de waardering van Asmodee heeft veel te maken met zijn groei. De omzet ging in vier jaar tijd ook bijna maal vier, tot ruim 440 miljoen euro, met dank aan 20 overnames.