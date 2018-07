Ontex belooft beterschap in tweede jaarhelft

Luierfabrikant Ontex legt over het eerste halfjaar zwakke resultaten voor die echter voldoen aan de verwachtingen. Dankzij een pakket maatregelen zou de tweede jaarhelft beter moeten worden.

De verwachtingen voor de halfjaarresultaten van Ontex waren niet hooggespannen en terecht, zo blijkt. De producent van babyluiers, vrouwelijke hygiëneproducten en incontinentieluiers kampt met scherpe concurrentie, duurdere grondstoffen en tegenzittende wisselkoersen, en moet ook de toestand bij zijn Braziliaanse dochter rechttrekken.

In het eerste halfjaar kromp de omzet met 3 procent tot 1,13 miljard euro. Dat is iets beter dan 1,12 miljard euro waar analisten volgens Bloomberg op rekenden.

Op vergelijkbare basis was er een kleine groei van 0,4 procent. Omdat Brazilië momenteel het beeld bezoedelt, geeft Ontex ook een vergelijkbaar groeicijfer zonder het Zuid-Amerikaanse land en dat oogt een stuk beter: 2,2 procent omzetgroei. Die toename is te danken aan hogere volumes en een positieve evolutie van prijs en productmix. Volgens topman Charles Bouaziz deed Ontex Brazilië het echter al aanzienlijk beter in het tweede kwartaal.

De rendabiliteit blijft zwaar onder druk staan. De recurrente brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 18,7 procent in de eerste zes maanden tot 117,7 miljoen euro. De aangepaste operationele winstmarge daalde met 201 basispunten van 12,4 tot 10,4 procent, wat in lijn met de verwachtingen is. Ontex had te lijden onder negatieve wisselkoersen en stijgende grondstofkosten. De nettowinst komt bijna 20 procent lager uit op 50,6 miljoen euro of 0,62 euro per aandeel.

Ontex verwacht dat de markten voor hygiëneproducten dit jaar grotendeels vlak zullen blijven, maar wil iets beter doen met een lage eencijferige vergelijkbare omzetgroei. De duurdere grondstofprijzen en wisselkoerseffecten zullen echter een negatieve impact hebben op omzet en brutobedrijfswinst. Dankzij maatregelen om de prijszetting te verbeteren – wat volgens het bedrijf gepaard zal gaan met ‘enkele volumeverliezen’ -, een betere productmix en kostenbesparingen rekent de groep op een hogere winstmarge in de tweede jaarhelft. Lanceringen van nieuwe producten en betere prestaties in Brazilië zouden daarbij ook een handje moeten helpen.