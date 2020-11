Ontex belooft doorlichting 'zonder taboes'

De luierfabrikant zag door de pandemie de omzet deze zomer 12 procent krimpen, de rest van 2020 brengt geen beterschap.

Beleggers legden voorafgaand aan het kwartaalrapport de lat voor Ontex laag door het aandeel van de luierfabrikant de jongste weken naar een diepterecord te sturen. En die beleggers bleken gelijk te hebben: de omzet tuimelde over het derde kwartaal 12 procent naar 508 miljoen euro. Dat is grosso modo in lijn met de 510 miljoen euro die analisten gemiddeld verwachtten.

Interim-CEO Thierry Navarre spreekt over een moeilijke marktomgeving: een pandemie die de marktvraag naar persoonlijke hygiene vermindert en toegenomen concurrentie. Bovendien namen tuimelende groeimarktmunten als de Braziliaanse real en de Turkse lira een hap van 43 miljoen euro uit de omzet.

Ook de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) kwam grosso modo in lijn met de verwachtingen uit: 57,1 miljoen euro, 7 procent minder dan een jaar eerder. Omdat de omzet echter forser zakt, stijgt de winstmarge wel van 10,7 naar 11,3 procent. Dit dankzij kostenbesparingen en een lagere grondstoffenfactuur. Merk op dat de ebitda in het derde kwartaal een eenmalige boost van 4 miljoen kreeg omdat het management het mes zette in de eigen verloning over 2020.

'We zijn niet tevreden met het huidige prestatieniveau', verklaart Navarre de inlevering. 'Daarom ondernemen we bijkomende acties. Die omvatten een brede waaier van acties, waaronder een strategisch nazicht zonder taboes'. De interim-CEO belooft 11 miljoen extra op jaarbasis aan kosten weg te snijden en zal dus ook de variabele verloning van het management verlagen.

Navarre blikt vrij somber vooruit omdat de pandemie op verschillende manier in omzet en bedrijfswinst hakt. Ten eerste via een verstoring van het koopgedrag van de klant. Ten tweede via hogere concurrentie, omdat alle belangrijke spelers in de sector de verkoop in de traditionele kanalen zien dalen. En ten derde ondermijnt de pandemie de wisselkoersen van opkomende markten. En die laatste impact zal tijdens dit kwartaal zowel in omzet als ebitda 'naar verwachting de grootste van het jaar zijn'.

Vraag is of Navarre met de belofte van extra acties het gemor kan doen verstommen. Bij Ontex broeit een aandeelhoudersrevolte, die deze zomer de kop kostte aan CEO Charles Bouaziz. Ook de raad van bestuur wordt op de schop genomen.