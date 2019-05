Ontex bijna vijfde minder waard na winstalarm

De luierproducent Ontex verwacht na een zwak eerste kwartaal niet langer een winstgroei in 2019. Het management lanceert een transformatieplan, maar investeerders blijven op hun honger zitten.

Ontex rekent nu voor 2019 op een stabiele recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) bij constante wisselkoersen. Twee maanden geleden meldde CEO Charles Bouaziz nog dat het bedrijf een 'trage start van het jaar' had gemaakt, maar dat het wel zou beteren en de rebitda over het volledige jaar zou groeien. Dat blijkt nu te ambitieus.

De omzet zakte in het eerste kwartaal met 2,1 procent tot 546,2 miljoen euro. Het management wijst daarvoor naar de mindere gang van zaken in Europa, waar het voornamelijk produceert voor de huismerken van supermarkten. De omzet daalde er 7,6 procent door het wegvallen van enkele contracten bij retailers, zowel voor babyluiers als in de categorie dameshygiëne. 'Er zijn opportuniteiten voor een terugkeer naar groei, maar het zal tijd vergen om een zichtbare impact te hebben', klinkt het.

In andere markten ziet het bedrijf wel 'goede groei'. In Noord- en Zuid-Amerika (VS, Mexico, Brazilië) steeg de omzet met 3 procent, terwijl die in 'de rest van de wereld' (Midden-Oosten, Afrika, Azië) ruim 8 procent aandikte.

Zorgwekkend

Maar meer nog dan de omzetdaling is de verdere krimp van de rebitda zorgwekkend. Die kreeg zelfs een tik van 18 procent tot 53 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen was er een krimp van ruim 5 procent. Onder andere de val van de Turkse lira bleef niet zonder gevolg. 'En onze grondstoffen kopen we voornamelijk in dollar. De versterking van de dollar heeft dan ook geleid tot een hogere grondstoffenfactuur in euro. De beste manier om dat te voorkomen is natuurlijke indekking, door ook meer in de VS te verkopen. Daar werken we aan, maar dat neemt tijd in beslag', zegt Bouaziz.

Het bedrijf doet alle moeite om die problemen te compenseren met kostenbesparingen en hogere verkoopprijzen maar dat lukt niet helemaal, ook de voorbije jaren niet. Bovendien is de problematische overname van het Braziliaanse Hypermarcas - waar al snel lijken uit de kast vielen - nog niet verteerd. Het resultaat is dat Ontex zijn beloftes van bij de beursgang niet inlost. De rebitda-marge zal dit jaar vermoedelijk voor het derde jaar op rij dalen, terwijl Ontex een stijging van gemiddeld 30 basispunten over een periode van tien jaar vooropstelde. Dat ging goed de eerste jaren, maar sinds 2017 leek de tegenwind van overal te komen.

Hoger niveau

Dat de aandelenkoers bijna de helft onder zijn piek noteert, is dan ook geen verrassing. De beurswaarde is gedaald tot 1,5 miljard euro. De malaise trok vorig jaar de aandacht van de investeringsmaatschappij PAI dat een overnamevoorstel van 27,5 euro per aandeel op tafel legde. De raad van bestuur ging daar niet op in. 'We gaan op eigen kracht aandeelhouderswaarde creëren', zei voorzitter Luc Missorten toen. Momenteel is het nog ver zoeken naar die aandeelhouderswaarde.

Ontex is sinds de beursgang vijf jaar geleden enorm veranderd. De omzet is verdubbeld. We zijn bij de top vijf in onze sector, maar we hebben nog voordeel gehaald uit onze omvang Charles Bouaziz CEO Ontex

Nu ligt een transformatieplan op tafel: Transform2Grow (T2G). 'Een driejarenplan om Ontex naar een hoger niveau te tillen. We zullen dat stap voor stap uitrollen. We moeten geduldig zijn', zegt Bouaziz. 'Ontex is sinds de beursgang vijf jaar geleden enorm veranderd. De omzet is gestegen van 1,5 naar 2,3 miljard euro. De focus lag vroeger op retailmerken in Europa, nu zijn we dankzij selectie internationaler en halen we de helft van de omzet uit eigen merken. We zijn bij de top vijf in onze sector, maar we hebben nog voordeel gehaald uit onze omvang.'

Luierbroekjes

Voor T2G zullen onder andere best practices tussen fabrieken uitgewisseld worden en de inkoop wordt geoptimaliseerd. Het onderzoeksteam zal manieren zoeken om het grondstoffenverbruik per product te verlagen. Fabriekssluitingen staan niet op de agenda. Op commercieel vlak komt de focus meer te liggen op de VS, groeilanden en snelgroeiende producten zoals luierbroekjes voor kinderen en volwassenen, waarvoor het al in Buggenhout (België) en Polen investeerde. Ook e-commerce en abonnementsformules waarbij Ontex rechtstreeks aan de consument levert krijgen extra aandacht.

Het is de ambitie de omzet (op vergelijkbare basis) de komende jaren ten minste 50 basispunten sneller te laten groeien dan de markt. De ebitda-marge zou tegen 2021 met 125 tot 175 basispunten moeten stijgen tegenover 2018. Bij constante wisselkoersen weliswaar, wat een belangrijke kanttekening is.