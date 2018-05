Ontex blijft onder de lat

Zowel omzet als rendabiliteit komen onder de verwachtingen uit.

Na een jaar waarin voor de luierproducent Ontex zowat alles tegen zat, was het uitkijken naar het eerstekwartaalrapport van de luierfabrikant. '2018 zal weer uitdagend zijn, vooral het eerste kwartaal', liet CEO Charles Bouaziz in maart al optekenen. Dat wordt nu bevestigd, want zowel de omzet als de brutobedrijfswinst (ebitda) komen lager uit dan wat de experten verwachtten.

Zij mikten gemiddeld op 573 miljoen euro kwartaalomzet, 2,7 procent meer dan vorig jaar - ondanks een aanzienlijk negatieve impact van wisselkoersschommelingen. Ontex komt uit op 558 miljoen, een groei van slechts 1,7 procent. Baybluiers deden het in het eerste kwartaal minder goed (-2,8%). De omzetgroei was wél aanwezig in het segment vrouwelijke hygiëne (+5,9%) en in incontinentieluiers (+7,8%). De organische omzetgroei (exclusief overnames en bij constante wisselkoersen) komt daarentegen zoals verwacht uit op 1,7 procent (op 561 miljoen euro).

Door de stijgende grondstoffenprijzen - plastics en fluff (de absorberende kern van luiers) - staat de winstmarge van Ontex evenwel onder druk. In hyperconcurrentiële markten als babyluiers, incontinentieluiers en inlegkruisjes is het namelijk niet eenvoudig om die hogere kosten zomaar door te rekenen. De winstmarge daalde in het eerste kwartaal tot 10,3 procent, tegenover 12,7 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar. De daling met 238 basispunten is omvangrijker dan verwacht. Analisten gingen uit van een daling van minstens 200 basispunten.

2018

Voor gans het jaar blijft Ontex mikken op 0 à 5 procent organische omzetgroei. 'De grondstoffenprijzen zullen hoog blijven en de wisselkoersen volatiel. Dat zal een negatieve impact hebben', laat de luierfabrikant weten.

De winstmarge zal in de eerste jaarhelft 'lager uitkomen dan het jaar ervoor', maar zal iets beter zijn (sequentially improving) in de loop van het tweede semester. Ontex plakt daar evenwel geen cijfer op. Volgens analisten moeten aandeelhouders rekening houden met een dalende winstmarge en een recurrente brutobedrijfswinst van 262 miljoen euro (tegenover 266,4 miljoen euro in 2017).