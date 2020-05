Ontex boekt kwart meer winst

De sterkste groeier in de productportfolio van Ontex was de kleinste categorie: de dameshygiène. De verkoop van tampons en maandverbanden nam in het eerste kwartaal met 14 procent toe. Ook babyluiers (+5 procent) kenden een omzetsprong. Bij de incontinentieluiers voor volwassenen (+1,9%) was de groei meer gematigd maar dat was te wijten aan de tijdelijke opschorting van een leveringscontract dat intussen opnieuw werd hervat.