Ontex bouwt fabriek in VS

Een Ontex-medewerkster in de fabriek in Buggenhout.

De Oost-Vlaamse luierfabrikant plukt de eerste vruchten van zijn transformatieplan. De winst zal dit jaar met meer dan 10 procent stijgen. Om de groei in de VS bol te werken zet Ontex er lokale productie op. Van het coronavirus heeft het bedrijf voorlopig geen last.

Ontex sloot het jaar af met een omzet van 2,27 miljard euro, 1 procent minder dan in 2018. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) daalde met 1,1 procent tot 260,7 miljoen euro.

De wisselkoersen hadden op de omzet een positieve impact van 11,1 miljoen euro. Maar op de brutobedrijfswinst knaagde vooral de sterkere dollar, de munt waarmee Ontex een groot deel van zijn grondstoffen koopt, 15,7 miljoen euro weg. Dat deed de gerapporteerde rebitda 7 procent krimpen tot 245 miljoen euro.

Voor het komende jaar verwacht CEO Charles Bouaziz stabielere grondstoffenprijzen. In combinatie met de efficiëntiewinsten van het transformatieplan zal dat de brutobedrijfswinst dit jaar flink doen aantrekken, van 245 miljoen naar 270 à 275 miljoen euro. De omzet zal licht groeien.

De transformatiemaatregelen, waaronder het schrappen van 1.000 jobs, hadden ook afgelopen jaar al een impact. De vrije kasstroom dikte 51 procent aan tot 110 miljoen euro. Dat is goed nieuws voor de schuldenberg die met 46 miljoen euro afnam tot 861 miljoen euro.

De nettowinst kelderde met 61 procent tot 37,3 miljoen euro. Daardoor zakt het dividend van bruto 0,41 naar 0,16 euro per aandeel.

Eerste fabriek in de VS

Als we inzoomen op de regio's blijft Europa het zorgenkind. De omzet kromp met ruim 6 procent, terwijl er in de rest van de wereld 5,6 procent groei was. In Europa is Ontex de grootste producent van luiers, tampons en maandverbanden voor de huismerken van supermarktketens, maar het verlies van enkele contracten vorig jaar blijft nazinderen. De Europese omzetdaling milderde wel kwartaal na kwartaal, van 6 procent in het derde kwartaal tot 3 procent in het slotkwartaal van 2019. En dat in een heel lastige markt waar Pampers uitpakt met flinke promoties.

In de VS, waar het aantal klanten in de lift zit, investeert Ontex in het oosten van het land in lokale productie. Waar precies is nog niet beslist. 'We gaan het stap voor stap aanpakken, in functie van de volumes', zegt investor relations Philip Ludwig. De productie, die volgend jaar van start gaat, wordt een aanvulling op de leveringen vanuit Mexico. De investering past binnen de al aangekondigde kapitaalinvesteringen.

Voor dit jaar gaat Ontex uit van een 'low single digit' (0 à 3 procent) omzetgroei. Europa zou stabiel blijven, terwijl de rest van de wereld een 'solide' stijging zal laten zien.

Nieuwe voorzitter

De luierfabrikant lijkt zo terug op het goede pad na een aanslepende malaise die het afgelopen jaar meer dan een derde van de beurswaarde deed verdampen. Het gemor van kleine en grote investeerders van de voorbije weken en maanden beantwoordt Ontex met het vervangen van zijn voorzitter.

Luc Missorten, vijf jaar aan het hoofd van de raad van bestuurd, wordt vervangen door Hans Van Bylen. De Antwerpenaar werkte meer dan 30 jaar bij lijm- en wasmiddelenreus Henkel, waarvan de jongste vier jaar als CEO. Missorten blijft wel aan boord als adviseur, tot het transformatieplan afgerond is.

Corona

Van het coronavirus zegt Ontex voorlopig geen last te hebben. 'De verkopen in China en andere landen in het Verre Oosten zijn niet echt groot. En het kleine aantal leveranciers in China en andere Aziatische landen hebben ons verzekerd dat hun activiteiten niet geïmpacteerd zijn door het coronavirus', luidt het.