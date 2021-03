Ontex gaat snoeien in Duitse fabriek

Ontex heeft twee fabrieken in Duitsland, waaronder eentje in Mayen.

De luierfabrikant Ontex verliest fors marktaandeel in Duitsland en werkt aan een sociaal plan voor zijn fabriek in Mayen. Dat schrijft het vakblad Lebensmittelzeitung. Hoeveel jobs precies bedreigd zijn, is niet bekend. Er is sprake van 'enkele honderden' banen.

Ontex heeft volgens de doorgaans goed geïnformeerde Lebensmittelzeitung (LB) meerdere klanten verloren in Duitsland. Een daarvan is de retailer Lidl. De concurrent die met het grootste deel van die contracten ging lopen, is Drylock, het luierbedrijf van voormalig Ontex-CEO Bart Van Malderen. Dat maakt het des te pijnlijker voor de luierfabrikant uit Erenbodegem. Drylock zou in Duitsland goed zijn voor een omzet van 100 miljoen euro.

De situatie is zo slecht dat Ontex - dat ook in Frankrijk commercieel klappen zou krijgen - vraagtekens plaatst bij zijn fabriek in Mayen. De luierfabrikant heeft de productie van tampons in de fabriek na één jaar stilgelegd en het personeel werkt er slechts deeltijds, weet LZ. Ontex liet de vakbonden weten dat het van plan is te snoeien in het aantal banen. Het onbevestigd cijfer van 'enkele honderden' banen circuleert.

Er lopen gesprekken tussen de directie in Mayen en de vakbonden. De bonden vragen de garantie dat de fabriek de volgende vijf jaar blijft draaien, maar Ontex wil die niet geven.

Opkuis