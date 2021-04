Ontex gooit raad van bestuur om

Grote kuis

Het voorbije jaar hield Ontex al grote kuis aan de top. In mei 2020 werd Luc Missorten vervangen als voorzitter door Hans Van Bylen , de Belg die lang aan het hoofd stond van lijm- en wasmiddelenreus Henkel. Met de hete adem van de kritische activistische aandeelhouders in de rug liet die er geen gras over groeien. Eerst vloog CEO Charles Bouaziz buiten, na aanhoudende conflicten met de aandeelhouders.

Die waren ontevreden over de resultaten en de beurskoers van Ontex, die de voorbije jaren diepterecords opstapelde. De beurskoers is gehalveerd sinds 2014, toen Ontex tegen 18 euro per aandeel voor de tweede keer naar de Brusselse beurs trok.

In december vorig jaar nam de Baskische Esther Berrozpe de fakkel over, maar daarvoor volgde al een reshuffle in de raad van bestuur. De Zweed Gunnar Johansson - bestuurder en voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité (RNC in het vakjargon) - verliet Ontex in oktober. Tegelijk werd Frederic Larmuseau aan boord gehaald als onafhankelijk bestuurder. Net zoals de profielen die nu het bestuur versterken, is Larmuseau een zwaargewicht in de wereld van de consumentengoederen.