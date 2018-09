Ontex heeft kater na overnamekoorts

De Belgische luier- en tamponmaker Ontex heeft een overnamebod van investeringsfonds PAI afgeketst. ‘We gaan op eigen kracht aandeelhouderswaarde creëren.’ Maar het blijft vaag hoe precies.

Ontex komt niet in Franse handen. De raad van bestuur van het beursgenoteerde bedrijf heeft gisteren een overnamevoorstel van het investeringsfonds PAI in de vuilnisbak gegooid. Dat gebeurde nadat de Fransen na hun eerste bod begin juli de boekhouding van het bedrijf hadden mogen inkijken. Vervolgens hadden ze hun bod verlaagd naar een onbekend bedrag. In juli boden ze 27,50 euro per aandeel. Zo waardeerden ze het bedrijf, dat vorig jaar voor 2,4 miljard euro luiers, maandverbanden en tampons verkocht, op 3 miljard euro.

Met een belang van net geen 20 procent in Ontex was GBL, de holding rond de Waalse miljardair Albert Frère, incontournabel in het overnamedossier. Over de afketsing blijft GBL vaag. ‘De initiële biedprijs lag lager dan de oorspronkelijke, en de voorbije weken zag je aan de dalende koersen dat beleggers nog maar weinig geloofden dat het bod zou slagen’, zegt GBL-woordvoerder Hans D’Haese. ‘GBL is maar een van de aandeelhouders en heeft ook maar een van de zeven zitjes in de raad van bestuur van Ontex. Het is niet aan ons om nog meer commentaar te geven.’

Met de weigering is de kous voor zowel Ontex als PAI af, zegt Ontex-voorzitter Luc Missorten. ‘Maar de interesse van PAI heeft Ontex nog vastberadener gemaakt om waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. De raad van bestuur is grondig de opties aan het onderzoeken.’ Tegen het vierde kwartaal moet dat onderzoek afgerond zijn. Het bedrijf wou gisteren niet ingaan op de vraag welke de mogelijke scenario’s zijn.

Prijzen verhogen

Beursanalisten denken dat het bedrijf een opkuisactie zal houden. Volgens ABN AMRO is het waarschijnlijk dat Ontex fabrieken zal sluiten. Het beurshuis verwijst expliciet naar Brazilië. Daarnaast mogen supermarktketens - de klanten van Ontex - hogere prijzen verwachten. Al zal het voor Ontex niet evident worden zijn prijzen te verhogen, want de concurrentie is sinds enkele jaren nog moordender dan ervoor. Ook de aankoopafdeling kan worden hervormd zodat meer grondstoffen centraal - en dus goedkoper - kunnen worden gekocht.

Bovenstaande scenario’s zijn mogelijk antwoorden op de problemen die Ontex al enige tijd ondervindt. De afgelopen jaren stond Ontex onder erg hoge druk. 2017 was een turbulent jaar en 2018 lijkt ook geen hoogvlieger te worden. In de eerste helft van dit jaar daalde de omzet met 3 procent naar 1,13 miljard euro.

De reden voor de achteruitgang is de slechte economische toestand in Brazilië. Zonder dat land zou er sprake geweest zijn van 2,2 procent groei. De schommelende wisselkoersen spelen Ontex parten. De jongste jaren ondervond het bedrijf gelijkaardige problemen in Mexico en Turkije. Het maakte er een zaak van om sterk te staan in opkomende economieën, maar die strategie heeft dus een keerzijde.

Verouderd

Zeker doordat Ontex in 2017 in Brazilië Hypermarcas overnam, waaraan het een kater overhield. Dat het verouderde machinepark van de fabriek moest worden vervangen, was al voor de overname duidelijk. Maar nadien bleek dat de vertegenwoordigers van de Braziliaanse fabriek klanten hoge kortingen hadden beloofd en die niet hadden ingegeven in het IT-systeem. Gevolg: een budgettair gat van 15 miljoen euro. CEO Charles Bouaziz zei bij zijn aanstelling in 2010 dat Ontex het AB InBev van de luiers moest worden, maar Ontex is nog lang niet de succesvolle overnamemachine die de Belgische bierbrouwer is.

Ontex ging er ook op achteruit door stijgende grondstoffenkosten. Plastic en pulp om luiers mee op te vullen werden flink duurder. Tot overmaat van ramp zetten de concurrenten P&G (Pampers) en Kimberly-Clark (Huggies) een prijzenoffensief in gang.

Nu moet de Ontex-directie de moeilijkheden counteren en het rendement van de aandeelhouders opkrikken. Welke gevolgen die oefening heeft voor de drie Belgische vestigingen van Ontex, is niet duidelijk. Er werken 1.300 mensen. In de fabriek in Buggenhout maken ze jaarlijks meer dan een miljard tampons en pampers. In Eeklo maken de werknemers naast luiers ook maandverband en papieren handdoeken.