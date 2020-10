Ontex houdt grote kuis in raad van bestuur

Drie maanden na het vertrek van CEO Charles Bouaziz wordt nu ook de raad van bestuur van Ontex herschikt. Bestuurder Gunnar Johansson vertrekt en Frederic Larmuseau (ex-CEO Jacobs Douwe Egberts) komt aan boord bij de luierfabrikant.

Met de hete adem van de kritische activistische aandeelhouders in de rug laat voorzitter Hans Van Bylen er geen gras over groeien. In juli werd CEO Charles Bouaziz na zeven jaar aan het roer van Ontex opzij geschoven.

In afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger wordt nu ook de raad van bestuur herschikt. De Zweed Gunnar Johansson - bestuurder en voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité (RNC in het vakjargon) - verlaat Ontex. Hij wordt in zijn hoedanigheid van RNC-voorzitter vervangen door onafhankelijk bestuurder Esther Berrozpe.

Pampers

Parallel wordt de Belg Frederic Larmuseau gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder. Larmuseau is een zwaargewicht in de sector van de consumptiegoederen. Hij was tot vorige maand CEO van de koffiereus Jacobs Douwe Egberts. Daarvoor werkte hij 14 jaar bij Reckitt-Brenckiser (Dettol, Strepsils, Veet, Clearasil, Durex,...) en zeven jaar bij de consumptiegoederenreus Procter & Gamble. Procter & Gamble is met het luiermerk Pampers een belangrijke concurrent van Ontex en voert al decennialang een verbeten strijd met de Oost-Vlaamse luierfabrikant.

De raad van bestuur van Ontex gaat ook een strategisch comité oprichten, dat de raad van bestuur moet adviseren over de strategie van de luierfabrikant op middellange en lange termijn. Hans Van Bylen wordt voorzitter van dat comité.

Ontevredenheid

Ontex staat sinds begin dit jaar zwaar onder druk van zijn grootste aandeelhouders. Het hefboomfonds ENA, de tweede grootste aandeelhouder van de Oost-Vlaamse luierfabrikant (15,1%), vraagt al sinds februari maatregelen om de groei en de winstgevendheid te herstellen en aandeelhouderswaarde te creëren.

ENA vindt dat Ontex zijn 'mislukte strategie' en zijn transformatieplan Transform to Growth (T2G) moet herbekijken. 'Ontex is substantieel ondergewaardeerd en kan op middellange termijn 300 à 400 procent stijgen', stelde het hefboomfonds begin dit jaar. Volgens ENA moet Ontex strategische alternatieven onderzoeken. Het nam geen vrede met het vertrek van Bouaziz als CEO.