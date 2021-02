Ontex kampt met oplopende grondstoffenfactuur

De luierfabrikant rekent vanaf de lente op beterschap in de verkopen en belooft duurdere grondstoffen te counteren met extra besparingen.

De jaarcijfers van Ontex liggen grosso modo in lijn met de - laag gespannen - verwachtingen. De luierfabrikant zag de omzet 9 procent krimpen tot 2,09 miljard euro.

3 procentpunt van die krimp is 'organisch', dus het resultaat van stevige concurrentie van rivalen als Kimberly-Clark, Essity en Procter & Gamble. De rest komt op het conto van tegenzittende wisselkoersen, vooral dan de tuimelperte van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso. Die tuimelperte vreet de inkomsten op de cruciale Mexicaanse en Braziliaanse markten aan, bij de vertaling naar euro.

Dankzij doorgevoerde kostenbesparingen slaagde Ontex er in de daling van bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) te beperken tot 4 procent, naar 236 miljoen euro. En dus kon de groep haar winstmarge licht opkrikken, van 10,7 naar 11,3 procent.

Netto kwam de winst uit op 54 miljoen euro of 0,67 euro per aandeel. Opvallend: er is nog geen beslising of er een dividend uitgekeerd wordt. 'De raad van bestuur zal voorafgaand aan de jaarvergadering beslissen', klinkt het. Vorig jaar had Ontex initieel een dividend van 0,16 euro over boekjaar 2019 aangekondigd, om die uitkering een maand later bij de start van de pandemie te schrappen.

Voor 2021 is de nieuwe CEO Esther Berrozpe voorzichtig. Gezien de moeilijke vergelijkingsbasis verwacht ze dit kwartaal een organische krimp met 'minstens 10 procent'. Vanaf het tweede kwartaal, de lente dus, zou er een herstel van de verkopen moeten komen.

Of zich dat ook in een herstel van de marges zal vertalen, is nog niet duidelijk. Ontex kampt namelijk ook met stijgende grondstoffenrprijzen, in casu houtpulp en oliederivaten. 'De kortetermijnfocus is maatregelen nemen om de hogere grondstoffenprijzen te counteren', klinkt het.

Berrozpe volgt Charles Bouaziz op, die moest na een lange serie winstwaarschuwingen temidden toenemend gemor bij de aandeelhouders opstappen.

Er zijn geen taboes Esther Berrozpe Ontex-CEO

De erfenis van Bouaziz is weinig fraai: een zeer wankele balans met een schuld die per 31 december met 848 miljoen euro ongemakkelijk hoog boven de jaarlijkse bedrijfswinst (ebitda) van 236 miljoen uittorent.

Moody's knipte vorige week nog de kredietscore van Ontex bij, tot diep in de categorie 'rommel'. Het ratingbureau stelt ook dat er nood is een herfinanciering, die de belangrijke aflossingen in 2022 verder in de toekomst opschuiven.