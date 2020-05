Ontex koopt en bouwt in de VS

De producent van hygiëne-artikelen Ontex slaat een dubbelslag in North Carolina. Hij bouwt een fabriek voor luiers en neemt er machines voor de productie van vrouwelijke hygiëneproducten over.

Sinds de overname van de Mexicaanse groep Mabe enkele jaren geleden is Ontex beperkt actief op de Amerikaanse luiermarkt. 'Vanuit onze fabriek in Tijuana beleveren we retailers in het westen van de Verenigde Staten', zegt Armando Amselem, de directeur van Ontex in de regio. 'Maar om ook klanten in het oosten te kunnen beleveren was een lokale productiefaciliteit aangewezen.'

Ontex kondigde eerder dit jaar aan op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor zijn eerste fabriek op Amerikaanse bodem. Die komt er in Rockingham County in North Carolina. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een investering van 97 miljoen dollar (88 miljoen euro), maar Amselem nuanceert die cijfers. 'Dat cijfer zijn wellicht de totale projectkosten, wij zijn alleen huurder van het gebouw.'

De nieuwe fabriek zal in de tweede helft van 2021 klaar zijn. Als ze op kruissnelheid is, zullen er een vierhonderdtal mensen werken.

Albaad

Daarnaast zet Ontex in dezelfde regio ook een stap in vrouwelijke hygiëne. De Oost-Vlaamse groep neemt de productie-installaties voor maandverband over van de Israëlische concurrent Albaad Massuot Yitzhak. De fabriek, die ook in Rockingham County is gevestigd, telt 120 werknemers.

Op termijn zal Ontex in de Verenigde Staten dus meer dan 500 werknemers tellen. De groep heeft nu ruim 10.000 werknemers wereldwijd.