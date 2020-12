Ontex krijgt Baskische CEO

Berrozpe was al sinds midden 2019 bestuurster bij Ontex. Die rol wisselt ze nu in voor die van CEO.

Esther Berrozpe is de opvolger van de Fransman Charles Bouaziz, die eerder dit jaar door een aandeelhoudersrevolte moest opstappen.

Ontex schoof deze zomer Charles Bouaziz opzij als CEO. Hij betaalde het gelag voor een al jaren kwakkelende beurskoers en bezweek onder de druk van morrende aandeelhouders van het luierbedrijf die zich openlijk verzetten tegen zijn strategie en communicatieblunders.

Na een zoektocht van vijf maanden via de headhunter Spencer Stuart is zijn opvolger gevonden. Het wordt een opvolgster: Esther Berrozpe. Zij haalde het volgens onze informatie van twee andere externe kandidaten en een interne kandidaat, CEO ad interim Thierry Navarre. Die zou het na zo'n vijftien jaar aan boord bij de luierfabrikant in het voorjaar voor bekeken houden.

Berrozpe legde naar verluidt zelf haar kandidatuur op tafel, waardoor ze in het benoemings- en remuneratiecomité - dat zich binnen de raad van bestuur over die kwesties buigt - onmiddellijk moest worden vervangen door Ontex-voorzitter Hans Van Bylen.

Ontex is niet nieuw voor Berrozpe. Ze is sinds mei 2019 lid van de raad van bestuur en zetelde als onafhankelijke. De Baskische heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in de sector van de consumentengoederen, gaande van de Italiaanse producent van schoonheidsproducten Paglieri, de voedingsreus Sara Lee tot het cosmeticabedrijf Wella.

De Baskische was ook jarenlang actief bij de producent van huis-, tuin- en keukenapparaten Whirlpool. Daar klom ze op tot lid van het uitvoerend comité en verantwoordelijke voor Europa en het Midden-Oosten.

Sinds vorig jaar nam de Baskische enkele bestuurdersmandaten op, waaronder eentje bij Pernod Ricard, de Franse drankenreus waarvan de Frère-holding GBL één van de grootste aandeelhouders is. GBL is ook de grootste aandeelhouder van Ontex (19,98%). Ian Gallienne, de topman van GBL, zetelt eveneens in de raad van bestuur van Pernod Ricard.

Grote schoonmaak

De benoeming van Berrozpe is het (voorlopige) eindpunt van de wissels aan de top bij Ontex. Die startten in het voorjaar met de vervanging van voorzitter Luc Missorten door Hans Van Bylen (ex-Henkel). In oktober werd ook de raad van bestuur herschikt. De Zweed Gunnar Johansson verliet de raad van bestuur en de Belg Frederic Larmuseau, een zwaargewicht in de sector van de consumptiegoederen, werd gecoöpteerd als onafhankelijke bestuurder.

De veranderingen bij Ontex komen niet uit de lucht vallen. De luierfabrikant staat sinds begin dit jaar zwaar onder druk van zijn grootste aandeelhouders, die bijzonder ontevreden zijn door de kwakkelende beurskoers die diepterecords opstapelt.

Het hefboomfonds ENA, de op een na grootste aandeelhouder van de Oost-Vlaamse luierfabrikant (15,1%), vraagt al sinds februari maatregelen om de groei en de winstgevendheid te herstellen en aandeelhouderswaarde te creëren. ENA vindt dat Ontex zijn 'mislukte strategie' en zijn transformatieplan Transform to Growth (T2G) moet herbekijken. Volgens ENA, dat geen vrede nam met het vertrek van Bouaziz en de tijdelijke aanstelling van Navarre, moet Ontex strategische alternatieven onderzoeken.