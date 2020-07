Ontex krijgt brandbrief van grootaandeelhouder

Het geduld van de Franse vermogensbeheerder CIAM met Ontex is op. Tegen 30 juli moet er een duidelijk strategisch plan zijn, of het management moet opstappen.

Ontex is een van de permanente onderpresteerders op de Brusselse beurs, en het geduld bij aandeelhouders raakt op.

‘We zijn bezorgd over de financiële wanprestaties, het gebrek aan strategische richting en de samenstelling van de raad van bestuur', meldt CIAM in een brief aan de bedrijfsleiding. CIAM heeft een belang van 3,5 procent in de luierproducent.

'We hadden gehoopt dat er met de aanstelling van een nieuwe voorzitter (Hans Van Bylen, ex-Henkel) verandering zou komen. Jammer genoeg zijn er weinig signalen om aan te nemen dat Ontex de taak serieus neemt om het investeerdersvertrouwen te herstellen en waarde te creëren’, klinkt het.

Dieptepunt

Daarna volgt in de brief een opsomming van cijfers waar je als aandeelhouder niet vrolijk van wordt. Het aandeel Ontex noteert bijna op een dieptepunt, staat 35 procent lager dan begin dit jaar en heeft aanzienlijk slechter gepresteerd dan de Bel20 en aandelen van concurrenten.

CIAM verwijst ook naar enkele analisten die de operationele misstappen van het management en het gebrek aan transparantie over het herstelplan (T2G, Transform to Grow) aan de kaak stellen. T2G moet in de komende jaren nochtans de belangrijkste motor achter groei en waardecreatie worden. Voor aandeelhouders blijft het grotendeels gissen hoe het ermee staat, ondanks de belofte voor een update in mei.

Actie

CIAM geeft het management nog tot 30 juli - bij de publicatie van de halfjaarcijfers - om met een duidelijk plan voor waardecreatie op korte en lange termijn op de proppen te komen. ‘Slaagt het management daar niet in, dan moet de raad van bestuur het management ter verantwoording roepen en actie ondernemen’, luidt het. Met die woorden dringt CIAM dus min of meer aan op het ontslag van topman Charles Bouaziz.

Bovendien vindt CIAM dat de bestuurskamer niet de juiste competenties in huis heeft om het management bij te staan en bij te sturen. ‘We vragen, en dat hebben we al eerder gedaan, de benoeming van ervaren, niet-uitvoerende bestuurders.’