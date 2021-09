Ontex krijgt stevige stuiver van Braziliaans Hypermarcas

Ontex kocht vier jaar geleden de divisie hygiëneproducten van Hypermarcas voor een ondernemingswaarde (inclusief schulden dus) van 1 miljard real (toen 286 miljoen euro). Het gaf de Vlaamse luierfabrikant in één klap een stevige voetafdruk in het Zuid-Amerikaanse land.

Maar de deal draaide verkeerd uit. De fabrieken van Hypermarcas waren oud en investeringen waren nodig. Een prijzenoorlog met de concurrentie drukte de prijzen en de Braziliaanse real maakte bokkensprongen. Er viel bovendien een lijk van 15 miljoen euro uit de kast: verkopers hadden richtlijnen aan hun laars gelapt en klanten groter dan geplande kortingen aangeboden zonder die in het IT-systeem in te brengen.

Het was tot nu toe niet bekend, maar Ontex was zo te zien een arbitrageprocedure begonnen tegen Hypermarcas (nu Hypera). Die procedure mondde zopas uit op een minnelijke schikking. Als onderdeel van de schikking zal Ontex tegen 1 oktober 500 miljoen Braziliaanse Reais (81 miljoen euro) ontvangen van Hypera. Dat sluit de arbitrageprocedure af.

Kiezel verdwijnt

Dit is niet enkel goed nieuws voor de balans van Ontex. Het is ook een kiezel die uit Ontex' schoen verdwijnt op het moment waarop de luierfabrikant aan een verkoop van zijn Braziliaanse divisie werkt, zoals De Tijd enkele dagen geleden berichtte.

'De evaluatie van de bedrijfsstrategie gaat voort', reageerde Ontex toen. 'Tegelijk evalueren we onze marktstrategie waar we actief zijn. Ook onze strategische positie in opkomende markten wordt continu herbekeken.'