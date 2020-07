Ontex krikt winstmarge op in moeilijke omstandigheden

Ontex heeft in de eerste zes maanden beter gepresteerd dan verwacht. Uit een lagere omzet puurde de luierproducent meer winst. De schuldgraad is ook licht gedaald.

Tegen de verwachtingen in kon Ontex over de eerste jaarhelft vrij goede resultaten voorleggen, en dit in moeilijke omstandigheden.

De fabrikant van babyluiers, maandverbanden en incontinentieproducten - die vanmorgen ook een wissel aan de top aankondigt - werd geconfronteerd met grote schommelingen in de vraag. Door de coronacrisis en aangekondigde lockdowns was er in maart een onvoorziene opstoot van de vraag. Ontex heeft het over ‘dubbelcijferige groei’ in zijn productcategorieën, een gevolg van hamstergedrag van de consumenten.

Dit werd gevolgd door dubbelcijferige dalingen in april en mei als gevolg van lager persoonlijk verbruik, minder winkelverkeer en minder promotie-acties bij de retailers. In juni trok de vraag geleidelijk weer aan, maar voor het tweede kwartaal resulteerde dit toch in een omzetdaling van 15,6 procent.

Over de eerste jaarhelft blijft de omzetdaling beperkt tot 5,5 procent tot 1,05 miljard euro. Dit cijfer is in lijn met de verwachtingen. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 2 procent. De grootste terugval (-9,1%) was er voor babyluiers.

Wisselkoersverschillen hadden een stevige impact van -38,3 miljoen euro op de omzet. Dat is vooral toe te schrijven aan de devaluatie van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, in mindere mate van de Turkse lira, de Poolse zloty en de Russische roebel.

Grondstofkosten en T2G

Ontex wist zijn rendabiliteit echter gevoelig te verbeteren. ‘Terwijl de lagere marktvraag op onze omzet weegt, hebben we een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid gegenereerd, van de brutomarge naar het nettoresultaat, dankzij de sterke oplevering van ons T2G plan’, zegt de nieuwe CEO Thierry Navarre in een persbericht.

De recurrente brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 13 procent tot 126 miljoen euro. Dat is meer dan de 122 miljoen euro waar analisten volgens Bloomberg op rekenden.

De recurrente ebitda-marge kende een toename van 199 basispunten tot 12,0 procent. Het bedrijf uit Erembodegem schrijft dat aan twee zaken toe: lagere grondstofkosten en het transformatieplan ‘Transform tot Grow’ (T2G). Dit plan leverde volgens Ontex voor 49 miljoen euro aan bruto-waardecreatie bij constante wisselkoersen. T2G behelst aankoopinitiatieven maar ook efficiëntie- en kostenverbeteringen voor productie en toelevering.

De nettowinst van Ontex vervijfvoudigt nagenoeg en gaat van 8,4 naar 41,1 miljoen euro. Per aandeel stijgt de winst van 0,10 naar 0,51 euro.

Lagere schuldgraad

De hogere winst heeft ook een positief effect op de relatief hoge schuldgraad. De nettoschuld bedroeg eind juni 853 miljoen euro, wat 18 miljoen euro minder is dan eind maart. De schuldgraad is gedaald naar 3,28x waar hij eind vorig jaar nog op 3,51x stond.