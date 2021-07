Ontex maakt schuldenberg minder nijpend

Ontex gaat via een private plaatsing bij grote beleggers voor 580 miljoen euro nieuw schuldpapier uitgeven. Dat maakt de luierproducent maandag bekend in een mededeling .

De obligaties hebben een looptijd tot 2026. De rente zal in functie van de vraag vastgeprikt worden. Het belang van die schuldherfinanciering is groot. De nieuwe CEO, Esther Berrozpe, kan met het vers geld oude schulden terugbetalen en zo het zwaartepunt van de schuldaflossingen opschuiven van 2022 naar 2026. Zo krijgt ze meer tijd om de gehavende cashflow van de groep op te krikken.

Ontex torste eind 2020 848 miljoen euro schulden, 3,6 keer de bedrijfswinst voor afschrijving (ebitda) over dat jaar. Oncomfortabel hoog, zeker gelet op het feit dat de ebitda in 2021 door de sterke stijging van de grondstoffenprijzen onder druk staat.

Het gros van de schuld is op dit ogenblik een termijnlening van 600 miljoen die in 2022 vervalt. Die lening heeft luidens het jaarverslag over 2020 een rentevoet die anderhalf procentpunt boven de Euribor-driemaandsrente ligt.

Moody's handhaaft in een update de kredietscore van Ontex op B1. Dat is vier trapjes onder de categorie 'investment grade'.

Het ratingbureau denkt dat de beloofde schuldafbouw bij Ontex vooral van de verkoop van bedrijfsonderdelen zal moeten komen, want de winst staat de komende jaren door een mix van dure grondstoffen, zwakke wisselkoersen en de aan besparingsprogramma's verbonden kosten onder druk. 'Zowel in 2021 als in 2022 verwachten we dat de vrije kasstroom zo'n 30 miljoen negatief zal zijn', klinkt het.