Ontex mispakt zich aan Braziliaans avontuur

CEO Charles Bouaziz zei ooit dat Ontex het 'AB InBev van de luiers' zou worden, maar bij zijn tweede grote overname draait het al in de soep.

Beleggers gooiden dinsdag de handdoek in de ring. 2017 was een 'annus horribilis' voor Ontex , dat zijn roots heeft in Buggenhout en intussen wereldwijd 20 fabrieken heeft. Dit jaar wordt 'meer van hetzelfde'. De problemen in Brazilië aanpakken, wordt een werk van lange adem. Dat Ontex op de Brusselse beurs al maanden het populairste speeltje is van shorters is dus niet onterecht gebleken.

Wat ging er vorig jaar allemaal mis?

De omzet van luierproducent Ontex steeg vorig jaar met 18 procent tot bijna 2,4 miljard euro, grotendeels te danken aan de overname van het Braziliaanse Hypermarcas. De organische omzetgroei bedroeg 5,5 procent. Het bedrijf groeit in bijna alle regio’s en in alle sporttakken: babyluiers, incontinentieluiers en vrouwelijke hygiëneproducten. Zeker de luierbroekjes (pull ups) doen het goed. Tot daar geen vuiltje aan de lucht.

Toch spreekt Charles Bouaziz, sinds 2010 CEO, over ‘een storm’ die Ontex teisterde. ‘2017 is niet echt gelopen zoals we gehoopt hadden’, zegt hij. Analisten van ING nemen zelfs de term ‘annus horribilis’ in de mond.

120 Winstmarge Ontex zakt De winstmarge (ebitda) is vorig jaar met 120 basispunten gezakt tot 11,3 procent. Op een omzet van 2,4 miljard euro scheelt dat een serieuze slok op de borrel.

Negatieve evoluties van onder meer de Turkse lira, de dollar, het pond en de Mexicaanse peso namen een hap van 21,3 miljoen euro uit de brutobedrijfswinst (ebitda). De prijzen voor allerhande plastics en fluff (absorberende papiervezels die de kern van luiers vormen) gingen de hoogte in, en die doorrekenen aan de klant bleek moeilijk gezien de hevige concurrentie.

Als overmaat van ramp loopt het in Brazilië, waar Ontex met de overname van Hypermarcas zwaar op inzet, voor geen meter. Resultaat is dat de winstmarge (ebitda) met bijna 120 basispunten zakte tot 11,3 procent en op een omzet van 2,4 miljard euro scheelt dat een serieuze slok op de borrel. Exclusief de Braziliaanse problemen bedroeg de marge 12 procent, nog steeds een daling van 50 basispunten wat topman Bouaziz ‘gezien de schokken een veerkrachtige prestatie’ noemt.

Wat is het probleem in Brazilië?

Ontex betaalde vorig jaar 286 miljoen euro voor het Braziliaanse Hypermarcas, de nummer 1 in incontinentieluiers en een van de grotere, lokale babyluierbedrijven. ‘Het was een goedkope deal maar Ontex betaalt daar sindsdien de prijs voor’, vat beurshuis ING de situatie samen.

Jaarresultaten Ontex (mln euro) 2017 2016 Omzet 2355 1993 Ebitda 266,4 248,7 Ebit 208,3 193,5 Nettowinst 128,4 119,7 Dividend per aandeel (euro) 0,6 0,55

Zware investeringen zijn nodig om het Braziliaanse machinepark te moderniseren. En er viel – ondanks een uitgebreid boekenonderzoek - een groot lijk uit de kast. Verkopers hadden verkoopsrichtlijnen aan hun laars gelapt, groter dan geplande kortingen aan de klanten aangeboden en die niet in het IT-systeem ingebracht. Eind vorig jaar kwam daardoor plots een gat van 15 miljoen euro aan het licht.

Er is nog meer aan de hand in Brazilië. ‘Het was er al semi-problematisch’, klinkt het bij KBC Securities. ‘De stap naar Brazilië is op termijn een goede zet. Het is de vierde grootste luiermarkt ter wereld, met een groeiende middenklasse. De markt is er al jaren snel aan het groeien, maar die situatie is vorig jaar volledig gekeerd.’

De totale marktomzet zakte er volgens Ontex zelfs met 3,5 procent als gevolg van een prijzenoorlog die Procter & Gamble en Kimberly Clark in gang hebben gezet. Vooral Procter & Gamble lijkt onder de nieuwe CEO zijn leiderschap in de luiermarkt kost wat kost te willen verdidigen. Kortom, de timing van de overname kon moeilijk slechter zijn. De winstmarge (ebitda) in Brazilië kwam op amper 3,8 procent uit.

Bart Van Malderen (ex-CEO en ex-eigenaar van Ontex) nam vorig jaar met zijn bedrijf Drylock twee Braziliaanse familiebedrijven over. Staat ook zijn winst daar onder druk?

Nee. ‘Die twee bedrijven zijn vorig jaar met 20 procent gegroeid en halen meer dan 100 miljoen euro omzet. Ik zie een positieve dynamiek. Ik ben heel tevreden’, aldus Van Malderen. ‘En we halen er een mooie winstmarge (ebitda). High double digit.’

Wij zijn vorig jaar met 20 procent gegroeid in Brazilië. Ik ben heel tevreden. Of Ontex op het verkeerde paard heeft gewed? Daar doe ik geen uitspraken over. Bart Van Malderen CEO Drylock

Volgens de ondernemer zijn supermarktmerken – dé focus van Drylock – in Brazilië snel in opmars en al goed voor een kleine 10 procent van de markt. ‘Er is een verandering aan de gang, zoals 20 jaar geleden in Europa. Op termijn is er plaats voor een A- en een B-merk, maar daaronder zijn de C’s, D’s en F’s aan het spartelen. Of Ontex dan op het verkeerde paard heeft gewed? Daar ga ik me niet over uitspreken.’

Brengt 2018 beterschap voor Ontex?

‘Het ziet er naar uit dat 2018 meer van hetzelfde brengt. En dat is niet positief’, aldus KBC Securities. Het management mikt op 0 à 5 procent organische omzetgroei, maar de grondstofprijzen stijgen verder, de concurrentie blijft hevig en orde op zaken stellen in Brazilië zal tijd vergen.

Het ziet er naar uit dat 2018 meer van hetzelfde brengt. En dat is niet positief. Alan Vandenberghe analist KBC Securities

‘2018 zal opnieuw uitdagend zijn, vooral in het eerste kwartaal’, aldus topman Bouaziz. Hij voorspelt evenwel beterschap in de tweede jaarhelft als bijvoorbeeld de efficiëntere machines in Brazilië beginnen renderen.

Een stijging van de winstmarge is hoogstwaarschijnlijk opnieuw te hoog gegrepen dit jaar. ‘Een status quo in het beste geval, maar een daling is realistischer. Het is moeilijk er een cijfer op te plakken. Er is geen ankerpunt, geen visibiliteit’, aldus een analist. Dat zou betekenen dat Ontex voor het derde jaar op rij zijn beloftes – gemiddeld 30 basispunten extra winstmarge per jaar - niet zou nakomen.

Heeft het management zichzelf te grote ambities opgelegd bij de beursgang in 2014? Heeft het managent zijn hand overspeeld?

Ontex begon zijn beursparcours met de belofte van Bouaziz om het bedrijf te ‘transformeren’. Die woordkeuze blijkt terecht. De omzet steeg sinds 2013 met 60 procent; de brutobedrijfswinst met de helft. Het aantal werknemers verdubbelde tot 11.000. De focus is verlegd van productie voor supermarktmerken in West-Europa naar meer eigen merken in groeilanden. Het bedrijf zette fabrieken bij in Rusland, Polen, Pakistan en zelfs Ethiopië. En het zette met twee grote overnames – samen goed voor zo’n 600 miljoen euro - voet aan grond in Mexico en Brazilië.

Maar het transformatieproces verloopt niet zonder horten of stoten. Bouaziz, met een verleden bij onder meer Pepsico en Procter & Gamble, lokte investeerders met een verwachte stijging van de winstmarge van 11,5 procent tot 14,5 procent in 2024. ‘Dat pad zal niet lineair verlopen’, zegde hij er veiligheidshalve bij. Maar drie jaar op rij de doelstelling missen?

‘Het was mooi begonnen na de beursgang, maar dat is snel veranderd. Beloftes op tien jaar zijn mooi, maar je moet als CEO ook elk jaar iets afleveren’, aldus een waarnemer.

‘Ik heb een horizon van tien jaar. Ik merk dat er bij sommigen twijfel is maar ik ben geen dromer. Charles Bouaziz CEO Ontex

Dat één van de twee grote overnames niet goed uitdraait, is een blamage voor de topman die ooit zei dat Ontex ‘het AB InBev van de luiers zou worden’ een blamage. Het idee van bedrijven overnemen, feilloos integreren, schulden afbouwen en naar de volgende overname kijken, is net iets anders uitgedraaid. ‘Ik heb een horizon van tien jaar. Ik merk dat er bij sommigen twijfel is maar ik ben geen dromer’, zegt Bouaziz.

Zijn er ook lichtpunten?

10 Lagere rentelasten Door een herfinanciering van de schulden zal Ontex volgend jaar 10 miljoen euro extra winst boeken.

Ja, maar ze zijn op één hand te tellen. De omzet blijft ondanks de concurrentiestrijd stijgen. Bovendien zijn de jaarlijkse rentelasten – in 2013 nog meer dan 80 miljoen euro – gehalveerd dankzij de beursgang en het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank. De herfinanciering van een deel van de schulden vorig jaar zal in 2018 nog eens een positieve winstimpact hebben van 10 miljoen euro.

Ontex torst nu nog 744 miljoen euro schulden met zich mee, het equivalent van 2,8 keer de brutobedrijfswinst (tegenover 5 keer in 2013). Daarmee heeft het bedrijf nog ruimte voor overnames, maar het management heeft momenteel vermoedelijk andere prioriteiten.

Hoe reageren beleggers?