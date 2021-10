Ontex mist miljoenen omzet door tekort aan karton

De Belgische luierproducent Ontex kampt met een tekort aan verpakkingsmaterialen zoals karton, en met een forse stijging van de grondstoffenkosten. Het resultaat is een stevig winstalarm na een zwak derde kwartaal.

Ontex boekte in het derde kwartaal 1 procent omzetgroei tot 512 miljoen euro, maar het bedrijf had op meer gerekend. Het zag zelfs 13 miljoen euro potentiële omzet in rook opgaan.

Het slaagde er niet in alle orders te leveren door een tekort aan grondstoffen en verpakkingsmaterialen, in eerste instantie karton. ‘Dat is omzet die we niet opschuiven naar het vierde kwartaal. Die zijn we gewoon kwijt. Dat is pijnlijk’, zegt CEO Esther Berrozpe. Het tekort trof vooral de divisie Feminine Care, die maandverbanden produceert.

De gemiste omzet schuift niet op naar het volgende kwartaal. Die zijn we gewoon kwijt. Dat is pijnlijk. Esther Berrozpe CEO Ontex

De CEO gelooft dat de moeilijke situatie aanhoudt. ‘Ik verwacht geen drastische verbeteringen in het vierde kwartaal. Daarna zal het beetje bij beetje verbeteren.' Ontex verkent pistes om alternatieve leveranciers te zoeken. Of die ruimte hebben om er klanten bij te nemen is maar de vraag.

Ontex verwacht nu dat de omzet in 2021, op vergelijkbare basis, met 1 procent zal zakken. Dat is de derde jaardip op een rij, terwijl Berrozpe eerder op een status quo rekende. Op de beloofde trendommekeer is het dus nog even wachten.

Nog erger is de forse daling van de kwartaalwinst. De brutobedrijfswinst zakte het voorbije kwartaal met 30 procent tot 40 miljoen euro. Voor het volledige boekjaar mikt de CEO nu op een winstmarge van 9 procent. Dat is aanzienlijk onder de 11,3 procent van vorig jaar en ver onder de 13 procent waar Ontex op mikt vanaf 2023.

28 miljoen De prijzen voor grondstoffen als polyethyleen, polypropyleen en houtpulp gingen door het dak, goed voor een extra kwartaalfactuur van 28 miljoen euro voor Ontex.

De reden voor de malaise zijn de hoge grondstoffenkosten. De prijs voor de kunststoffen polyethyleen en polypropyleen stegen dit jaar met respectievelijk 73 en 59 procent. Die voor houtpulp – het ingrediënt voor de absorberende luierkern – met 42 procent. Alles samen betekende dat in het voorbije kwartaal een extra factuur van 28 miljoen euro.

In de strijd met reuzen als Pampers en Huggies is het geen evidentie de verkoopprijzen zomaar op te trekken. Bovendien maakt Ontex voor een groot deel producten voor de huismerken van retailers, waardoor het lang en moeilijk onderhandelen is om nieuwe en betere voorwaarden af te dingen.

Besparingen

‘We zitten in een ongeziene situatie, en moeten onze inspanningen aanscherpen. We zullen meer en sneller maatregelen moeten doorvoeren’, klinkt het.

Ontex is een besparingsprogramma van 120 miljoen euro aan het uitrollen, waarvan de helft dit jaar al gerealiseerd zal zijn. Een managementlaag werd weggesneden en het bedrijf zette dit jaar al 540 werknemers op straat.

Er zit nog veel vet in het systeem. De groep benut nog maar 65 procent van de productiecapaciteit. Er is dus nog veel werk aan de winkel om best in class te worden. Esther Berrozpe CEO Ontex

Volgend jaar volgen er nog enkele honderden bij de sluiting van een fabriek in het Duitse Mayen. En vanuit Eeklo verhuizen enkele productielijnen naar Spanje en Tsjechië. ‘Er zit nog veel vet in het systeem’, zegt Berrozpe. ‘De groep benut nog maar 65 procent van de productiecapaciteit. Er is dus nog veel werk aan de winkel om best in class te worden.’

Berrozpe, en in haar kielzog beursanalisten, gelooft in een herstel van de bedrijfsresultaten. Ze merkt op dat de omzet uit luierbroekjes – een van de prioriteiten in de nieuwe strategie – met zo'n 5 procent is gestegen. De verkoop van incontinentieluiers voor volwassenen via de supermarkten steeg met meer dan 10 procent. Vanaf het vierde kwartaal zou de Europese retaildivisie – een van de zorgenkinderen de voorbije jaren – de contractverliezen volledig compenseren met nieuwe levercontracten die van start gaan.

Fabriek in de VS

En in de VS draait de business goed. Een nieuwe fabriek in North Carolina is in aanbouw en zal volgend jaar operationeel zijn. Vanaf 2023 mikt Ontex op 2 à 3 procent groei van de groepsomzet per jaar.

Over de verkoop van de Braziliaanse tak – die na de overname in 2016 nooit de verwachtingen inloste - is nog geen nieuws. Een deal kan de nettoschuldenlast van de groep – momenteel 756 miljoen euro - verder verlichten.

Eerder dit jaar herfinancierde Ontex een deel van zijn schulden al met een obligatie-uitgifte van 580 miljoen euro. Daardoor werd het zwaartepunt van de schuldaflossingen verschoven van 2022 naar 2026, waardoor Berrozpe extra tijd kocht om orde op zaken te stellen.