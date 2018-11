Ontex realiseert turnaround in Brazilië

Door de aanhoudende stijging van grondstofkosten en volatiele wisselkoersen zal Ontex evenwel de belofte van een hogere winstmarge in de tweede jaarhelft niet halen.

Ontex boekte tijdens het voorbije kwartaal 566,6 miljoen euro (-3,6%) omzet. Wisselkoersschommelingen hadden een negatieve impact van 25,5 miljoen euro. Zonder die impact was er een omzetgroei van 0,5 procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met bijna 15 procent tot 58,1 miljoen euro. Die cijfers liggen in lijn met de analistenverwachtingen.

Brazilië

Opmerkelijk is dat de Braziliaanse divisie van Ontex opnieuw winstgevend was. Het bedrijf spreekt dan ook over een 'belangrijke mijlpaal' en een 'turnaround'. Ontex nam vorig jaar het Braziliaanse Hypermarcas over, maar daar heeft het nog geen plezier aan beleefd. De Braziliaanse munt maakte bokkensprongen; de Braziliaanse luiermarkt zakte in en Ontex ontdekte boekhoudkundige onregelmatigheden bij het overgenomen bedrijf waardoor het een gat van 15 miljoen euro in de cijfers moest opbiechten.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. 'Sinds eind vorig jaar is de situatie in Brazilië kwartaal na kwartaal verbeterd. Dat resulteerde in het voorbije kwartaal in een omzetgroei van 5 procent (exclusief wisselkoersen) en een positieve brutobedrijfswinst', klinkt het. De kentering is deels het gevolg van kostenbesparende maatregelen. Zo bundelde Ontex de productie-activiteiten in Brazilië in één nieuwe, modernere fabriek.

Kopzorgen

Hoewel het in Brazilië de goede kant lijkt uit te gaan, heeft CEO Charles Bouaziz nog heel wat zorgen aan het hoofd. Het bedrijf trekt de belofte in om in de tweede jaarhelft een betere winstmarge (ebitda) te halen. In het eerste halfjaar kwam die marge uit op 10,4 procent en dat zal ook voor het volledige jaar het geval zijn. Een grote verrassing is dat niet. Analisten hadden eerder al grote vraagtekens gezet bij de ambitie van Ontex.

We hebben prijsverhogingen en besparingen doorgevoerd. Het is dan ook teleurstellend dat de impact van die maatregelen gemaskeerd worden door externe factoren. Charles Bouaziz CEO Ontex