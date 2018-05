Ontex saneert in Brazilië

De Oost-Vlaamse luierfabrikant gaat twee fabrieken in Brazilië samenvoegen om efficiënter te werken. Het is de eerste stap van Ontex om de problemen in Brazilië aan te pakken.

Ontex-CEO Charles Bouaziz deed vorig jaar met het Braziliaanse Hypermarcas een van zijn grootste overnames ooit. Maar de deal heeft nog niet echt gerendeerd en duwde de beurskoers van Ontex fors lager. Een prijzenoorlog met Procter & Gamble (pampers) en Kimberley Clark drukte de prijzen en er viel een lijk van 15 miljoen euro uit de kast door gefoefel van verkopers bij Hypermarcas.

Daarnaast moet Ontex afrekenen met het verouderde machinepark van het Braziliaanse bedrijf. Bouaziz zet hier een eerste stap door twee fabrieken in de staat Goiás samen te voegen. De productie van de vestiging in Aparecida de Goiânia verhuist naar die in Senador Canedo, ruim twintig kilometer verder.