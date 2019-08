Ontex verkoopt luiers via online abonnement

De luierfabrikant Ontex lanceert een online abonnement om luiers aan huis of op het werk te laten leveren. Daarmee opent het bedrijf een nieuw front in de strijd met de bekende luiermerken.

‘Little Big Change’ heet de nieuwe dienst die Ontex dinsdag in de Benelux lanceert. ‘Een belangrijke stap in de digitale transformatie van ons bedrijf’, noemt CEO Charles Bouaziz de nieuwigheid. ‘Little Big Change is ons antwoord op het veranderende gedrag en de veranderende behoeften van de consument. Het abonnementsmodel wordt een belangrijke pijler voor de toekomstige groei van het bedrijf’, klinkt het.